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В Новом Уренгое под присмотром общественников дети изготовили светоотражающие фликеры
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В Новом Уренгое под присмотром общественников дети изготовили светоотражающие фликеры 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Новом Уренгое школьники сделали фликеры, которые станут гарантом их безопасности на дорогах в период летних каникул.
Многие ученики пообещали взять их с собой в отпуск. Это одно из мероприятий, проводимых Общественной палатой ЯНАО в цикле просветительских занятий «Дорога безопасности» для дошколят и учеников младших классов.
Помимо лекций о правилах дорожного движения в городах и поселках общественники проводят мастер-классы по изготовлению светоотражающих значков — фликеров. Цель акции — научить детей и молодежь заботится о собственной безопасности. На занятиях детям в игровой форме рассказывают, почему обязательно соблюдать правила дорожного движения, как правильно вести себя по дороге в школу, как удержать друга от желания перейти проезжую часть в неположенном месте. Светоотражающие значки и брелоки раздадут в День защиты детей и День знаний.
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