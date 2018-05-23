В Новом Уренгое под присмотром общественников дети изготовили светоотражающие фликеры

В Новом Уренгое школьники сделали фликеры, которые станут гарантом их безопасности на дорогах в период летних каникул.

Многие ученики пообещали взять их с собой в отпуск. Это одно из мероприятий, проводимых Общественной палатой ЯНАО в цикле просветительских занятий «Дорога безопасности» для дошколят и учеников младших классов.

Помимо лекций о правилах дорожного движения в городах и поселках общественники проводят мастер-классы по изготовлению светоотражающих значков — фликеров. Цель акции — научить детей и молодежь заботится о собственной безопасности. На занятиях детям в игровой форме рассказывают, почему обязательно соблюдать правила дорожного движения, как правильно вести себя по дороге в школу, как удержать друга от желания перейти проезжую часть в неположенном месте. Светоотражающие значки и брелоки раздадут в День защиты детей и День знаний.