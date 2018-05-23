Дуа Липа: от Youtube до «Джеймса Бонда»

-летняя Дуа Липа (Dua) прошла нелегкий путь, прежде чем превратилась в певицу мирового масштаба и стала любимицей публики. Сегодня POPCAKE поделится с вами ТОП-5 фактами о певице, чья внешность и голос сводят с ума миллионы людей по всему миру

1. Дуа Липа начинала как блоггер

В лет девушка начала выкладывать каверы на свои любимые песни на. Свой первый сингл «New» Дуа Липа выпустила а августе-го года, а уже в 2017-ом вышел ее одноименный дебютный альбом. Песня «New» вывела певицу на вершину британских музыкальных чартов: Дуа Липа стала первой, кому удалось обогнать Адель (Adele) с ее хитом «Hello». Клип на песню посмотрели более биллиона раз!

2. В лет Дуа Липа ушла из дома

Девушка родилась в Лондоне, но в лет ее родители переехали в Приштину (Косово). В она бросила отчий дом и вновь отправилась в столицу, чтобы продолжить музыкальную карьеру.

3. Дуа Липа выступала на разогреве у…

Троя Сивана (Troye), Бруно Марс (Bruno) и Coldplay! Неплохой наборчик, верно? Кроме того, певица активно развивает свою собственную карьеру и закатывает по-настоящему горячие шоу.

4. Что связывает Дуа Липу и Келвина Харриса (Calvin)?

Правильный ответ — безграничная любовь к музыке. Девушка очень любит сотрудничать с музыкантом: результатом их коллаборации в-ом году стала песня «One», котораяпочти мгновенно стала хитом.

«Келвин веселится и развлекается всегда, что бы он ни делал, — рассказала журналистам Дуа Липа. — Вы ничего подобного раньше не слышали! Из его песен становится ясно, что все постоянно меняется, и этого не нужно боятся».

5. Дуа Липа запишет песню для фильма «Джеймс Бонд»

Новый фильм про Бонда («Бонд») выйдет в прокаты в-ом году, и ходят слухи, что музыкальную тему к фильму напишет именно Дуа Липа! Это серьезный шаг вперед в ее карьере, который поставит ее в один ряд с Адель и Сэмом Смитом (Sam), которые писали музыку к предыдущим фильмам про Бонда. Сама певица пока не подтвердила эту информацию:

«Я не знаю. Я бы очень хотела ее записать, но… пока… Просто не хочу ничего сглазить. Но я бы очень хотела», — сказала она в интервью для.