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Дуа Липа: от Youtube до «Джеймса Бонда»
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Дуа Липа: от Youtube до «Джеймса Бонда» 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
-летняя Дуа Липа (Dua) прошла нелегкий путь, прежде чем превратилась в певицу мирового масштаба и стала любимицей публики. Сегодня POPCAKE поделится с вами ТОП-5 фактами о певице, чья внешность и голос сводят с ума миллионы людей по всему миру
1. Дуа Липа начинала как блоггер
В лет девушка начала выкладывать каверы на свои любимые песни на. Свой первый сингл «New» Дуа Липа выпустила а августе-го года, а уже в 2017-ом вышел ее одноименный дебютный альбом. Песня «New» вывела певицу на вершину британских музыкальных чартов: Дуа Липа стала первой, кому удалось обогнать Адель (Adele) с ее хитом «Hello». Клип на песню посмотрели более биллиона раз!
2. В лет Дуа Липа ушла из дома
Девушка родилась в Лондоне, но в лет ее родители переехали в Приштину (Косово). В она бросила отчий дом и вновь отправилась в столицу, чтобы продолжить музыкальную карьеру.
3. Дуа Липа выступала на разогреве у…
Троя Сивана (Troye), Бруно Марс (Bruno) и Coldplay! Неплохой наборчик, верно? Кроме того, певица активно развивает свою собственную карьеру и закатывает по-настоящему горячие шоу.
4. Что связывает Дуа Липу и Келвина Харриса (Calvin)?
Правильный ответ — безграничная любовь к музыке. Девушка очень любит сотрудничать с музыкантом: результатом их коллаборации в-ом году стала песня «One», котораяпочти мгновенно стала хитом.
«Келвин веселится и развлекается всегда, что бы он ни делал, — рассказала журналистам Дуа Липа. — Вы ничего подобного раньше не слышали! Из его песен становится ясно, что все постоянно меняется, и этого не нужно боятся».
5. Дуа Липа запишет песню для фильма «Джеймс Бонд»
Новый фильм про Бонда («Бонд») выйдет в прокаты в-ом году, и ходят слухи, что музыкальную тему к фильму напишет именно Дуа Липа! Это серьезный шаг вперед в ее карьере, который поставит ее в один ряд с Адель и Сэмом Смитом (Sam), которые писали музыку к предыдущим фильмам про Бонда. Сама певица пока не подтвердила эту информацию:
«Я не знаю. Я бы очень хотела ее записать, но… пока… Просто не хочу ничего сглазить. Но я бы очень хотела», — сказала она в интервью для.
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