Ещё
Сериал «Из Лос-Анджелеса в Вегас» закрыт после первого сезона
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

Сериал «Из Лос-Анджелеса в Вегас» закрыт после первого сезона 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Канал Fox продолжает устраивать «кровавую баню» для своих сериалов: вслед за «Люцифером», «Последним человеком на Земле» и «Бруклином 9-9» (который, к счастью для фанатов, спас канал NBC) был закрыт еще и комедийный сериал «Из Лос-Анджелеса в Вегас» (LA to Vegas), который дебютировал осенью 2017 и продержался в эфире всего один сезон.
Грустной новостью с поклонниками сериала поделился один из его актеров — Амир Талай, сыгравший в «Из Лос-Анджелеса в Вегас» второго пилота:
«Поклонники #LAtoVegas, я очень вас люблю. Вот почему мне так тяжело сообщать вам, что наш сериал в эфир не вернется. У меня нет для вас объяснения, но это и не важно — всё решено. Я буду очень скучать по нашей семье — и по вам в том числе».
I love you so much #LAtoVegas fans. That's why it breaks my heart to tell you that our show is not coming back. I don't have an explanation for you, but it doesn't actually matter. It's done. I'm gonna miss our #LAtoVegas family so much, and that includes you. pic.twitter.com/vO3sFSiTmi
— Amir Talai (@AmirTalai) 22 мая 2018 г.
В комедийном сериале, который рассказывал о трудовых буднях экипажа авиарейса Лос-Анджелес — Лас-Вегас и их регулярных пассажиров, можно было увидеть достаточно известные лица — главные роли играли Дилан МакДермотт, Ким Матула, Питер Стормаре, Эд Уикс, а одним из продюсеров числился «спец по комедиям» Уилл Феррелл.
попкорнnews
Попкорн News: последние новости
«Гарри Поттер и Кризис среднего возраста»: Дэниел Рэдклифф в трусах и халате стал героем мемов Себастиан Стэн в фотосессии для майского L’Officiel Hommes Дилан Спроус обвинил Джареда Лето в чрезмерном увлечении 18-летними моделями
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что скрывает смерть Листьева114
Создателей реалити-шоу обвинили в демонстрации порно2
«Если ты особый извращенец»: Цискаридзе о работе3
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Тест: вы москвич или «понаехавший»?1
Видео
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
02:58
Бондарчук заставлял актёров рыть себе окопы
Кино
01:53
Что скрывает смерть Листьева
ТВ
00:57
Что погубило Диму Сомова из «Чучела»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
08:06
Звездные ссоры, которые вынесли на публику
Кино
04:14
Что происходит на безумном японском тв
ТВ
05:37
Актёры, которые бесят друг друга
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение