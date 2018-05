Сериал «Из Лос-Анджелеса в Вегас» закрыт после первого сезона

Канал Fox продолжает устраивать «кровавую баню» для своих сериалов: вслед за «Люцифером», «Последним человеком на Земле» и «Бруклином 9-9» (который, к счастью для фанатов, спас канал NBC ) был закрыт еще и комедийный сериал «Из Лос-Анджелеса в Вегас» (LA to Vegas), который дебютировал осенью 2017 и продержался в эфире всего один сезон.

Грустной новостью с поклонниками сериала поделился один из его актеров — Амир Талай, сыгравший в «Из Лос-Анджелеса в Вегас» второго пилота:

«Поклонники #LAtoVegas, я очень вас люблю. Вот почему мне так тяжело сообщать вам, что наш сериал в эфир не вернется. У меня нет для вас объяснения, но это и не важно — всё решено. Я буду очень скучать по нашей семье — и по вам в том числе».

I love you so much #LAtoVegas fans. That's why it breaks my heart to tell you that our show is not coming back. I don't have an explanation for you, but it doesn't actually matter. It's done. I'm gonna miss our #LAtoVegas family so much, and that includes you. pic.twitter.com/vO3sFSiTmi

— Amir Talai (@AmirTalai) 22 мая 2018 г.

