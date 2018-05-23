В ОДКБ №1 подвели итоги пилотного проекта «ИВЛ в домашних условиях», направленного на улучшение качества жизни больных детей

Эксперты-медики подвели итоги пилотного проекта «ИВЛ в домашних условиях», реализуемого в Свердловской области для помощи тяжелобольным детям и повышения качества их жизни. III межрегиональный семинар «Стратегии сопровождения детей, нуждающихся в длительной респираторной поддержке в домашних условиях» прошел на базе Областной детской клинической больницы №1.

В мероприятии приняли участие главный внештатный специалист областного Минздрава по паллиативной помощи детям Лариса Шукшина, руководитель медицинского департамента благотворительного фонда «Линия жизни» Константин Тихомиров, руководитель благотворительного фонда «Семьи СМА» Ольга Германенко, врач-пульмонолог Василий Штабницкий и другие эксперты — всего около 120 представителей разных регионов страны.

«Целью проекта «ИВЛ в домашних условиях» является повышение качества жизни тяжелобольных детей, находящихся на длительной респираторной поддержке в условиях реанимационных палат, путем перевода его домой. Условиями перевода является стабильное состояние ребенка, наличие портативного аппарата ИВЛ и, конечно же, умение родителей пользоваться полным набором оборудования — для этого они проходят обучение, растет их уверенность в собственных навыках по уходу за малышом. Также обязательным требованием является наличие сопровождения специалистами выездной патронажной паллиативной помощи», — отметила заведующая отделением паллиативной помощи детям ОДКБ №1 Лариса Шукшина.

Участники семинара обсудили итоги реализации пилотного проекта «ИВЛ в домашних условиях» в Свердловской области, а также связанные с проектом вопросы: показания к вентиляции, методы обследования, организации инвазивной и неинвазивной вентиляции, психологические и юридические аспекты работы с пациентами. Также в рамках семинара были проведены 16 индивидуальных консультаций детей с различными видами заболеваний по вопросам респираторной поддержки.

«Длительное нахождение детей в больничных условиях без необходимого им общения и игр отрицательно сказывается на их развитии, физическом и психическом состоянии. Реализация проекта «ИВЛ на дому» позволяет существенно повысить качество жизни таких детей, ведь с домашним аппаратом можно учиться в школе, плавать в бассейне, гулять на улице, а не лежать в палате реанимации», — отметила руководитель благотворительного фонда «Семьи СМА» Ольга Германенко.