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Александр Кержаков появился на публике без обручального кольца
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Александр Кержаков появился на публике без обручального кольца 

WMJ.ru 13 минут назад
Фото: WMJ.ru
После обнародования информации о разладе в семье Милана Кержакова проходит курс лечения от депрессии в клинике. В свою очередь ее супруг Александр до сих пор никак не комментирует их отношения. Накануне Кержаков открыл в Санкт-Петербурге уличную фотовыставку «Мы в одной команде», организованную его фондом «Звезды детям». В Instagram футболиста появилось фото с места событий. На безымянном пальце обручальное кольцо отсутствует.
Таким образом Кержаков косвенно подтвердил расставание с супругой. Впрочем, на сердце спортсмена уже появились новые претендентки. В комментариях Александру девушки пишут, что видят его в роли своего супруга. Напомним, в 2015 году футболист женился на дочери политика Вадима Тюльпанова Милане. Весной 2017 года у них родился сын Артемий. У футболиста также есть 12-летняя дочь Дарья от первой супруги и четырехлетний сын Игорь от экс-возлюбленной Екатерины Сафроновой.
По словам подруги Миланы, в браке не поставлена окончательная точка. Она не исключает, что Кержаковы помирятся и снова будут вместе.
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Фото:Instagram
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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