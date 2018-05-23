Александр Кержаков появился на публике без обручального кольца

После обнародования информации о разладе в семье Милана Кержакова проходит курс лечения от депрессии в клинике. В свою очередь ее супруг Александр до сих пор никак не комментирует их отношения. Накануне Кержаков открыл в Санкт-Петербурге уличную фотовыставку «Мы в одной команде», организованную его фондом «Звезды детям». В Instagram футболиста появилось фото с места событий. На безымянном пальце обручальное кольцо отсутствует.

Таким образом Кержаков косвенно подтвердил расставание с супругой. Впрочем, на сердце спортсмена уже появились новые претендентки. В комментариях Александру девушки пишут, что видят его в роли своего супруга. Напомним, в 2015 году футболист женился на дочери политика Вадима Тюльпанова Милане. Весной 2017 года у них родился сын Артемий. У футболиста также есть 12-летняя дочь Дарья от первой супруги и четырехлетний сын Игорь от экс-возлюбленной Екатерины Сафроновой

По словам подруги Миланы, в браке не поставлена окончательная точка. Она не исключает, что Кержаковы помирятся и снова будут вместе.

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram