Томские вандалы сломали памятники и кресты на местном кладбище

В Томской области возбудили уголовное дело после повреждения памятников и крестов на кладбище в Батуринском сельском поселении Асиновского района. Об этом сообщили в отделе информации и общественных связей ГУ МВД России по региону.

«В дежурную часть МВД России поступило сообщение от жительницы поселка Батурино Асиновского района о повреждении памятника. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции установлены лица, совершившие данное преступление», — уточнила референт отдела Ольга Астраханцева.

Источник фото: «ВКонтакте»

По информации местных СМИ, которые ссылаются на главу поселения Александра Русинова , вандализмом занимались приемные дети одной из семей. Подростки разломали не только памятники и кресты, но и повредили столики и скамейки.

«Одна из семей поселения взяла на воспитание детей из детского дома. Эти подростки и осквернили кладбище. Расколото там 5-7 памятников, повалены кресты, столики, лавочки», — рассказал Русинов, лично посетивший кладбище.

Источник фото: телеканал «360»

В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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