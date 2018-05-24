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Томские вандалы сломали памятники и кресты на местном кладбище
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Томские вандалы сломали памятники и кресты на местном кладбище 

360tv.ru 16 минут назад
Фото: 360tv.ru
В Томской области возбудили уголовное дело после повреждения памятников и крестов на кладбище в Батуринском сельском поселении Асиновского района. Об этом сообщили в отделе информации и общественных связей ГУ МВД России по региону.
«В дежурную часть МВД России поступило сообщение от жительницы поселка Батурино Асиновского района о повреждении памятника. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции установлены лица, совершившие данное преступление», — уточнила референт отдела Ольга Астраханцева.
Источник фото: «ВКонтакте»
По информации местных СМИ, которые ссылаются на главу поселения Александра Русинова, вандализмом занимались приемные дети одной из семей. Подростки разломали не только памятники и кресты, но и повредили столики и скамейки.
«Одна из семей поселения взяла на воспитание детей из детского дома. Эти подростки и осквернили кладбище. Расколото там 5-7 памятников, повалены кресты, столики, лавочки», — рассказал Русинов, лично посетивший кладбище.
Источник фото: телеканал «360»
В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В Дагестане неизвестные разрушили могилу шейха Саида Чиркейского (Саида Ацаева). Подозреваемые в вандализме попали в камеры видеонаблюдения, когда они крались к захоронению.
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