Творческие коллективы «Меридиана» приглашают на концерт

25 мая в 19:00 участники кружков и творческих студий центра выступят в большом зале с программой «Мы таланты».

По традиции итоговый концерт завершает творческий сезон. За год воспитанникам студий удалось многому научиться. Танцевальные, вокальные и цирковые коллективы представят свои самые яркие номера. Вход на концерт будет свободным. Один из участников программы — хореографический кружок «Ромашка» недавно принял участие в III Международном фестивале-конкурсе «Балтийский Бриз» в Калининграде. На конкурсе выступали коллективы из самых разных городов России. Юные участники кружка «Ромашка» стали лауреатами во всех своих номинациях.