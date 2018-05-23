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Творческие коллективы «Меридиана» приглашают на концерт
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Творческие коллективы «Меридиана» приглашают на концерт 

Обручевский меридиан 34 минуты назад
Фото: Обручевский меридиан
25 мая в 19:00 участники кружков и творческих студий центра выступят в большом зале с программой «Мы таланты».
По традиции итоговый концерт завершает творческий сезон. За год воспитанникам студий удалось многому научиться. Танцевальные, вокальные и цирковые коллективы представят свои самые яркие номера. Вход на концерт будет свободным. Один из участников программы — хореографический кружок «Ромашка» недавно принял участие в III Международном фестивале-конкурсе «Балтийский Бриз» в Калининграде. На конкурсе выступали коллективы из самых разных городов России. Юные участники кружка «Ромашка» стали лауреатами во всех своих номинациях.
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