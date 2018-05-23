Дивный мир будущего: в Оренбурге работает «Робополис»

В мегамолле «Армада» завершается интерактивная семейная выставка «Робополис» (0+). У жителей Оренбурга осталось совсем немного времени, чтобы освоить модный японский нейрогаджет, поболтать с симпатичной русской девушкой-роботом Kiki и станцевать вместе с дискороботом ToSy.

Что происходит, когда люди испытывают сильные эмоции, но не проявляют их? Долгое время считалось, что никакие приборы не могут уловить изменения настроения. Но японская разработка Necomimi доказала обратное. Гаджет, который за милый внешний вид прозвали «Ушками», полностью синхронизируется с мозговыми волнами человека. Когда настроение меняется, уши откликаются конкретными движениями: шевелятся в разные стороны, встают торчком или грустно опускаются вниз. В «Робополисе» можно не только рассмотреть необычный прибор, но и протестировать его.

После этого можно отправиться к ToSy — самому маленькому человекоподобному роботу, которого легко запрограммировать самостоятельно. Малыш прекрасно перемещается по любым поверхностям, знает больше 200 слов и фраз на английском языке. Столько же движений он умеет выполнять: танцевать, петь, пародировать животных, показывать сцены из фильмов.

Один самых умных роботов на выставке — девушка. Симпатичная Kiki родом из России, но может общаться с гостями на 30 различных языках и давать ответы даже на самые сложные вопросы. Как и любая девушка, она любит флиртовать, а с самыми приятными собеседниками — обниматься. К тому же Kiki — дамочка с характером. Она может дать самый неожиданный ответ на любой вопрос. Сначала вы спросите, сколько планет в Солнечной системе. Потом поинтересуетесь формулой серной кислоты. А потом в ответ на вопрос о том, сколько будет 2334*2949, вдруг услышите: «Извините, калькулятором я подрабатываю в другой день!».

Одна из фишек «Робополиса» — неограниченное время посещения в течение одного дня. Посетители всегда могут отвлечься на обед, кино или прогулку по магазинам, а потом вернуться в мир роботов и увлекательных технологий.

Внимание! Ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский приглаcительный билет на выставку «Робополис» у партнеров компании. Подробности по ссылке — https://vk.com/topic-164291922_38223155

Дети до 4 лет — бесплатно! Выставка работает без выходных до 3 июня.

Подробнее:

Сайт: https://робополис.рф/orenburg/

VK: https://vk.com/robopolis_orenburg

Телефон: +7 (961) 926-44-94