«Предчувствие» кино. Артхаус развернули в сторону высоких технологий

Фестиваль «Предчувствие», помимо основной программы — показов и обсуждения фильмов, должен стать базой для развития киноиндустрии в регионе. Планы у новых организаторов грандиозные.

Голливуд здесь не построить, но…

Предложение возглавить новый кинофест было направлено нашему земляку, мэтру документального кино Сергею Мирошниченко . Титулованный и признанный режиссёр согласился, но прошлую концепцию не поддержал. По его словам, снятых на высоком уровне арт-фильмов, которые можно было бы донести до зрителя и обсудить, в России единицы.

«Мы попробуем развернуть фестиваль в сторону молодых людей, — рассказал художественный руководитель челябинского кинофестиваля «Предчувствие» Сергей Мирошниченко, — создать фестиваль высоких технологий в кино. Предполагается, что о создании своего фильма приедут рассказать не просто актёры и режиссёры, но и те мастера компьютерной графики, которые занимаются спецэффектами. Сейчас не обязательно жить в Москве или Питере, чтобы создавать современную компьютерную графику. Возможно, в будущем в городе появится свой центр компьютерных технологий. Хочется отметить, что авторское кино, кино для художников и о художниках останется и в рамках нового фестиваля, но как спецпрограмма».

Своей главной задачей худрук считает воспитание творческой молодёжи именно в Челябинске. Фестиваль станет инструментом для образования и новых возможностей местных актёров, айтишников, сценаристов.

«Я сторонник того, чтобы на базе нашего фестиваля открылся конкурс сценариев игровых малобюджетных фильмов (пичинг), — продолжает рассказывать о планах Мирошниченко. — И мы уже этим летом планируем собирать заявки на участие. Победители получат возможность снять свой фильм силами местных кадров. Таким образом мы сможем создавать свою платформу кинопроцесса. Конечно, Голливуд здесь строить невозможно, но малобюджетные фильмы о себе, о своём городе и области с нашими же артистами, — это нам по плечу».

Должен быть смысл

Креативный директор фестиваля «Предчувствие», член Молодёжного центра Союза кинематографистов России Ангелина Голикова рассказала о положительной практике проведения таких пичингов (англ. «выставлять на продажу»):

«За месяц до фестиваля объявляется пичинг идей. Люди посылают свои заявки, которые рассматривает комиссия из действующих режиссёров, продюсеров, и во время фестиваля выбирается победитель, которому при поддержке властей выделяются деньги на реализацию своего фильма. Но дело даже не в этом. Мы привозим мастеров по пичингу, которые учат правильно представлять и продвигать свои идеи, снимать трейлеры. В Москве собираются полные залы молодёжи, потому что этому никто не учит. Пичинг даёт возможность ребятам, которые не учились в профильных вузах и порой боятся себя проявить, раскрыться и попасть в индустрию кино».

Организаторы уверены: фестиваль должен оставить след. Заинтересовать и оставить в профессии талантливых людей, которые любят и знают кино, способных впоследствии переложить проект на свои плечи.

Таким был и Мирошниченко. «Помню, в пору своей юности в кинотеатре Пушкина я посмотрел великие фильмы: там показывали Тарковского, там я видел и „Осень“ Андрея Смирнова , видел и итальянские фильмы, даже Ингмара Бергмана показывали. Если в этом кинотеатре снова появятся уникальные картины — это мой долг», — говорит он.

Обновлённые кинотеатры

«Фестиваль будет проходить на муниципальных площадках, — уточнил начальник управления культуры администрации Челябинска Дмитрий Назаров . — Это кинотеатры имени Пушкина и «Знамя». Здесь установят соответствующее современное оборудование для показа кинолент, которые будут представлены в рамках конкурсной программы. Показ будет осуществляться с DCP (цифровой формат). Время проведения фестиваля запланировано на сентябрь, в рамках дня города. Это наш подарок горожанам».

Справка

Сергей Мирошниченко — уроженец Челябинска, российский кинорежиссёр-документалист. Член совета при Президенте России по культуре и искусству, член Академии российского телевидения. С 1998 года — руководитель мастерской документального кино во ВГИКе. Лауреат двух Государственных премий РФ, трижды обладатель премии ТЭФИ. Единственный в России кинорежиссёр — обладатель американской телевизионной премии «Эмми» и премии Британской королевской академии.