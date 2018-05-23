До последнего посетителя: сургутский музей принимал гостей до 2 ночи

19 мая с 18.00 до 02.00 часов все структурные подразделения краеведческого музея провели в 15-й раз акцию «Ночь в музее». Программа была посвящена 55-летию музея!

В ночную смену для гостей было приготовлено множество интересных мастер-классов, квестов, конкурсов и викторин. Поздравить коллектив музея с праздником пришли творческие коллективы города Сургута.

По традиции, сотрудники приготовили подарки для самого маленького посетителя, многодетной семье и для самого последнего гостя! Самым маленьким в этом году оказался 5-месячный малыш!

Участники акции познакомились с историей города, проехав по вечернему Сургуту, и посетили все структурные подразделения музея. Гости музея с удовольствием воспользовались уникальной возможностью — прослушали экскурсию главного хранителя, посетив фондохранилище музея!

«Кто хотел провести время на открытом воздухе и с максимальной пользой, побывали в гостях в доме Салманова, в купеческой усадьбе и в Центре патриотического наследия. Гости с удовольствием рисовали нефтью, разучивали вальс и пробовали квас, приготовленный по старинным рецептам. Купеческая усадьба порадовала участников акции ночной пешей экскурсией! «Ночь в музее» прошла успешно! Мы разделяем успех и благодарим наших партнёров и творческие коллективы, которые порадовали гостей акции», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе сургутского краеведческого музея.