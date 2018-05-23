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Подведены итоги регионального этапа конкурса детских талантов «Творчество. Успех. Радость!»
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Подведены итоги регионального этапа конкурса детских талантов «Творчество. Успех. Радость!» 

Волга Ньюс 1 час назад
Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Единство» из Тольятти приехал в Самару большой делегацией. Сразу несколько ребят из этого учреждения стали лауреатами и призерами VIII регионального творческого фестиваля–конкурса «Творчество. Успех. Радость!».
На суд жюри они представили номера, связанные с патриотической тематикой — читали стихи отечественных поэтов, танцевали и демонстрировали навыки рукопашного боя. Специально к выступлению раздобыли военное обмундирование. По словам воспитанников центра, педагоги уделяют большое внимание гражданско-патриотическому воспитанию детей. Здешние ребята помогают поддерживать чистоту памятников, посвященных Великой Отечественной войны, встречаются с ветеранами, организовывают концерты патриотической песни. Ребята не только принимают активное участие во всех проектах, но и гордятся этим.
"Пускай мы пока молодое поколение, но если будет нужно, выйдем на защиту границ нашей Родины, — говорит лауреат конкурса Никита Хубларян. — Мы состоим в военно-патриотическом клубе, организованном в нашем детском доме. Это интересно, увлекательно и помогает воспитать мужской характер".
Всего дипломами наградили 60 ребят. Финалисты конкурса пели, танцевали, декламировали стихи, исполняли музыкальные произведения.
Фестиваль–конкурс проводится в рамках проекта «Вернуть детство», его организаторы — благотворительный фонд «Радость», министерство социально-демографической и семейной политики области и министерство образования и науки Самарской области. Это региональный этап большого конкурса детского творчества Приволжского округа «Звезды детства» и Всероссийского конкурса художественного творчества детей–воспитанников организаций для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Созвездие». В Самарской области проект реализуется уже девять лет по инициативе полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском Федеральном округе. Его главная цель — максимально помочь социализации воспитанников специализированных детских центров и детских домов.
Отборочные туры прошли в апреле этого года. В них приняли участие 130 ребят из двадцати одной организации для детей-сирот. Лучшие из них в сентябре отправятся представлять Самарскую губернию на Окружной фестиваль в Саранск.
Заместитель министра — руководитель департамента по вопросам семьи и детства Регина Воробьева:
— Мероприятие для нас очень знаковое. В этом году по инициативе президента Владимира Путина в России стартовала программа «Десятилетие детства». Задача органов государственной власти и общественных организаций — создавать условия, в которых каждый ребенок сможет социализироваться и найти себя, будь то творчество, спорт или наука. Надеюсь, что для многих ребят этот конкурс станет большой ступенькой вверх и поможет осуществить заветную мечту.
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