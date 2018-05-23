Вампиры, «Хоббит» и «Хроники Нарнии»: лучшие лекции этих выходных 

Изучаем историю Москвы в Басманной слободе
Дата: 26 мая Время: 17:30–19:00 Место: Старая Басманная улица, дом 15 Возрастные ограничения: 12+
Кто сказал, что лекции обязательно слушать в аудитории? Узнавать новое можно и на прогулке. В таком формате пройдет лекция о Басманной слободе. Этот район появился на рубеже XVI–XVII веков. По одной из версий, его населяли придворные пекари, по другой — ремесленники. Позже в Басманной слободе строились дворянские усадьбы, а еще здесь 20 лет прожил Петр Чаадаев. Лекция-прогулка бесплатная, но нужно зарегистрироваться.
Слушаем об индуизме и йоге на ВДНХ
Дата: 26 мая Время: 14:00–15:30 Место: ВДНХ (павильон «Рабочий и колхозница, проспект Мира, дом 123б)
Возрастные ограничения: 0+
Узнать все о культуре и истории Индии можно на лекции путешественника и члена Русского географического общества Андрея Данилова. Здесь расскажут о священных городах, религии индусов, древних учениях аюрведы, тантры и йоги, а также о мистических традициях в современной жизни этой страны.
Размышляем о карьере журналиста-международника в МГИМО
Дата: 26 мая Время: 12:30–14:00 Место: МГИМО (проспект Вернадского, дом 76)
Возрастные ограничения: 12+
Как работают те, кто создают политические новости? Как готовят специалистов? Что должен уметь международник, чтобы быть востребованным? Об этом расскажет декан факультета международной журналистики МГИМО Ярослав Скворцов. Необходима регистрация.
Изучаем становление христианской культуры на Руси
Дата: 26 мая Время: 12:30–14:00 Место: МГИМО (проспект Вернадского, дом 76)
Возрастные ограничения: 12+
Лекция „Древнерусская культура X–XIV веков“ раскроет детали процесса христианизации Руси и смены языческой культуры на православную. Слушатели проследят их через архитектуру, иконопись и изобразительное искусство того периода. Для посещения нужна регистрация.
Узнаем о тонкостях издания работ Владимира Маяковского
Дата: 27 мая Время: 17:00–18:30 Место: ВДНХ (павильон „Рабочий и колхозница, проспект Мира, дом 123б)
Возрастные ограничения: 0+
Когда футуристические книги поэта стали конструктивистскими и как увидеть между ними разницу? Как Владимир Маяковский влиял на редакционный процесс? Как прижизненные издания его книг отражают его судьбу и историю СССР? Об этом расскажет сотрудник Государственного музея В. В. Маяковского Галина Антипова. Вход на лекцию свободный.
Обсуждаем фильм о Григории Распутине в Еврейском музее
Дата: 27 мая Время: 18:00–19:30 Место: Еврейский музей и центр толерантности (улица Образцова, дом 11, строение 1а)
Возрастные ограничения: 18+
Фильм Элема Климова „Агония“ рассказывает о последнем годе Российской империи через судьбу самой загадочной личности той эпохи — Григория Распутина. Фильм снимали восемь лет, в него вошли и ранняя хроника, и кадры из советских фильмов 1920-х годов. После показа состоится обсуждение картины вместе с доктором философии Натальей Рябчиковой. Нужна регистрация.
Узнаем, что объединяет „Хоббита“ и „Хроники Нарнии“
Дата: 27 мая Время: 10:00–11:30 Место: Театральный институт имени Бориса Щукина (Большой Николопесковский переулок, дом 12а, строение 1)
Возрастные ограничения: 16+
На лекции „Д. Р. Р. Толкин и К. С. Льюис — дискуссия или диалог?“ расскажут, что авторы культовых произведений в жанре фэнтези руководствовались одними мотивами. Слушатели узнают все об исследованиях в области лингвистики и мифологии, которые проводили авторы при создании своих книг. Для участия нужна регистрация.
Смотрим новый фильм Бориса Гройса вместе с режиссером
Дата: 27 мая Время: 15:00–17:00 Место: Центр документального кино (Зубовский бульвар, дом 2, строение 7)
Возрастные ограничения: 18+
Показ фильма „Бессмертные тела“ и встреча с Борисом Гройсом пройдут в Центре документального кино. Фильм о мире вампиров, которым правит деспотичный Дракула, отражает идеи о тотальном контроле и противостоянии ему. После показа состоятся встреча с режиссером и его беседа с художником Арсением Жиляевым. Пройдет также бесплатная онлайн-трансляция, для доступа нужна регистрация.