Вампиры, «Хоббит» и «Хроники Нарнии»: лучшие лекции этих выходных

Изучаем историю Москвы в Басманной слободе

Дата: 26 мая Время: 17:30–19:00 Место: Старая Басманная улица, дом 15 Возрастные ограничения: 12+

Кто сказал, что лекции обязательно слушать в аудитории? Узнавать новое можно и на прогулке. В таком формате пройдет лекция о Басманной слободе. Этот район появился на рубеже XVI–XVII веков. По одной из версий, его населяли придворные пекари, по другой — ремесленники. Позже в Басманной слободе строились дворянские усадьбы, а еще здесь 20 лет прожил Петр Чаадаев. Лекция-прогулка бесплатная, но нужно зарегистрироваться.

Слушаем об индуизме и йоге на ВДНХ

Дата: 26 мая Время: 14:00–15:30 Место: ВДНХ (павильон «Рабочий и колхозница, проспект Мира, дом 123б)

Возрастные ограничения: 0+

Узнать все о культуре и истории Индии можно на лекции путешественника и члена Русского географического общества Андрея Данилова . Здесь расскажут о священных городах, религии индусов, древних учениях аюрведы, тантры и йоги, а также о мистических традициях в современной жизни этой страны.

Размышляем о карьере журналиста-международника в МГИМО

Дата: 26 мая Время: 12:30–14:00 Место: МГИМО (проспект Вернадского, дом 76)

Возрастные ограничения: 12+

Как работают те, кто создают политические новости? Как готовят специалистов? Что должен уметь международник, чтобы быть востребованным? Об этом расскажет декан факультета международной журналистики МГИМО Ярослав Скворцов . Необходима регистрация.

Изучаем становление христианской культуры на Руси

Дата: 26 мая Время: 12:30–14:00 Место: МГИМО (проспект Вернадского, дом 76)

Возрастные ограничения: 12+

Лекция „Древнерусская культура X–XIV веков“ раскроет детали процесса христианизации Руси и смены языческой культуры на православную. Слушатели проследят их через архитектуру, иконопись и изобразительное искусство того периода. Для посещения нужна регистрация.

Узнаем о тонкостях издания работ Владимира Маяковского

Дата: 27 мая Время: 17:00–18:30 Место: ВДНХ (павильон „Рабочий и колхозница, проспект Мира, дом 123б)

Возрастные ограничения: 0+

Когда футуристические книги поэта стали конструктивистскими и как увидеть между ними разницу? Как Владимир Маяковский влиял на редакционный процесс? Как прижизненные издания его книг отражают его судьбу и историю СССР? Об этом расскажет сотрудник Государственного музея В. В. Маяковского Галина Антипова. Вход на лекцию свободный.

Обсуждаем фильм о Григории Распутине в Еврейском музее

Дата: 27 мая Время: 18:00–19:30 Место: Еврейский музей и центр толерантности (улица Образцова, дом 11, строение 1а)

Возрастные ограничения: 18+

Фильм Элема Климова „Агония“ рассказывает о последнем годе Российской империи через судьбу самой загадочной личности той эпохи — Григория Распутина. Фильм снимали восемь лет, в него вошли и ранняя хроника, и кадры из советских фильмов 1920-х годов. После показа состоится обсуждение картины вместе с доктором философии Натальей Рябчиковой. Нужна регистрация.

Узнаем, что объединяет „Хоббита“ и „Хроники Нарнии“

Дата: 27 мая Время: 10:00–11:30 Место: Театральный институт имени Бориса Щукина (Большой Николопесковский переулок, дом 12а, строение 1)

Возрастные ограничения: 16+

На лекции „Д. Р. Р. Толкин и К. С. Льюис — дискуссия или диалог?“ расскажут, что авторы культовых произведений в жанре фэнтези руководствовались одними мотивами. Слушатели узнают все об исследованиях в области лингвистики и мифологии, которые проводили авторы при создании своих книг. Для участия нужна регистрация.

Смотрим новый фильм Бориса Гройса вместе с режиссером

Дата: 27 мая Время: 15:00–17:00 Место: Центр документального кино (Зубовский бульвар, дом 2, строение 7)

Возрастные ограничения: 18+

Показ фильма „Бессмертные тела“ и встреча с Борисом Гройсом пройдут в Центре документального кино. Фильм о мире вампиров, которым правит деспотичный Дракула, отражает идеи о тотальном контроле и противостоянии ему. После показа состоятся встреча с режиссером и его беседа с художником Арсением Жиляевым. Пройдет также бесплатная онлайн-трансляция, для доступа нужна регистрация.