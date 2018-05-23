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Чимин из BTS расстрогался на Billboard Music Awards
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Чимин из BTS расстрогался на Billboard Music Awards 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Буквально на днях популярная корейская группа выиграла премию в номинации «Лучший артист в социальных сетях». Стоит отметить, что ребята не в первый раз поднимаются на сцену триумфаторами, в прошлом году они получили награду в той же номинации.
Поднявшись на сцену, Джимин поблагодарил поклонников за их голоса. Он делал селфи с карточкой, где было написано имя победителя, а также с самой наградой. Эту, можно сказать, знаменитую фотографию выложили в официальный с подписью:«Мы получили эту премию благодаря Вам. Я не забуду этого. Я Вас люблю.»
По результатам голосования было понятно, — абсолютный лидер, ребята оставили позади самых топовых американских артистов.
На премии группа исполнила несколько новых песен, увеличив ещё больше армию своих поклонников, ими были восхищены не только зрители, но и сами гости. ;;
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