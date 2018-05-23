Телеканал Gulli Girl превратит гостей «Мультимира» в русалочек

На телеканале Gulli Girl стартует сезон русалок! Самые любимые, интересные и классные фильмы и мультфильмы про подводных красавиц можно посмотреть, включив любимый канал для девочек. Но вот чтобы перевоплотиться в настоящую русалочку — надо посетить стенд Gulli Girl на фестивале «Мультимир».

Представители телеканала решили устроить настоящий русалочий марафон! Каждая гостья фестиваля сможет примерить на себя образ любимой русалки — раскрасить волосы в яркие подводные цвета, сделать настоящий морской мейкап и сфотографироваться в мыльных пузырях в эксклюзивной фотозоне, бесплатно распечатав свою фотографию прямо на стенде.

Кроме того, посетители стенда телеканала Gulli Girl смогут принять участие в викторине на знание фильмов и мультфильмов Barbie. Помогать организовывать многочисленные активности в этом году будут партнеры телеканала: московский клуб визажистов «Форум», специалисты салона «Прическин», Shar&Fun и компания Mattel (Barbie).

Приводите своих маленьких модниц к стенду Gulli Girl в любое время и наблюдайте за волшебным перевоплощением. В этом году фестиваль «Мультимир» пройдет на ВДНХ с 30 мая по 3 июня. Ждем вас в гости!

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