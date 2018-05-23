В память о Кирилле и Мефодии над Ставрополем зазвонят колокола

Церковный хор выступит на праздновании Дня славянской письменности и культуры в Ставрополе, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе городской администрации.

Праздничный концерт устроят на Каскадной лестнице Казанского кафедрального собора 24 мая в 13:00. Для горожан выступит епархиальный хор, казачий ансамбль «Вольная степь», детский коллектив «Багатица» и другие городские коллективы певцов, музыкантов и танцоров.

Жители Ставрополя и гости смогут ознакомиться с артефактами русской культуры и посетить выставку духовной литературы и изделий народных промыслов. В память о Кирилле и Мефодии будут звонить все колокола Ставрополя.