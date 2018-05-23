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В память о Кирилле и Мефодии над Ставрополем зазвонят колокола
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В память о Кирилле и Мефодии над Ставрополем зазвонят колокола 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Церковный хор выступит на праздновании Дня славянской письменности и культуры в Ставрополе, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе городской администрации.
Праздничный концерт устроят на Каскадной лестнице Казанского кафедрального собора 24 мая в 13:00. Для горожан выступит епархиальный хор, казачий ансамбль «Вольная степь», детский коллектив «Багатица» и другие городские коллективы певцов, музыкантов и танцоров.
Жители Ставрополя и гости смогут ознакомиться с артефактами русской культуры и посетить выставку духовной литературы и изделий народных промыслов. В память о Кирилле и Мефодии будут звонить все колокола Ставрополя.
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