Иркутские власти опровергают информацию СМИ о дебоше регионального министра

ИРКУТСК, 23 мая. / ТАСС /. Иркутские СМИ сообщают в среду о скандале, устроенном региональным министром ЖКХ, энергетики и транспорта Артуром Сулейменовым в одном из кафе в городе Усть-Кут, где чиновник был в командировке. В правительстве Иркутской области эту информацию опровергают, подтверждая лишь факт командировки Сулейменова.

По данным региональных изданий, которые ссылаются на агентство «Усть-Кут24», вечером 21 мая во время ужина в Усть-Куте Сулейменов отказался оплачивать выставленный счет и, будучи в нетрезвом виде, устроил дебош.

"Министр действительно находился в командировке в Усть— Куте в связи с подготовкой к отопительному сезону и ужинал вечером в кафе. Это был просто ужин в конце рабочего дня, не более. Мы связались с руководством этого заведения, и нам сказали, что никаких инцидентов во время ужина не было", — сообщила ТАСС руководитель пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич

В свою очередь директор кафе, о котором идет речь в публикации информагентства, Тимур Азизов уточнил ТАСС, что делегация иркутских чиновников действительно ужинала в этот день, однако в другом заведении, принадлежащем тому же владельцу.

"Ужин был, но в другом нашем кафе, и на нем присутствовал министр. Мы посмотрели, что происходило в этот день в зале, по камерам видеонаблюдения: не было ни скандала, ни битья посуды, все было совершенно обычно. Заведение было с 17 до 18 часов закрыто на спецобслуживание; когда ужин уже завершался, было принято решение открыть двери в общий зал", — отметил Азизов.