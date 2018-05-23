Ленинградские животноводы привезли домой золото

Ленинградские животноводы с породой Катакумы стали победителями XlX Всероссийской выставки племенных овец и коз, которая прошла в Астрахани, как сообщает Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

В мероприятии, которое проводится в Астраханской области второй раз подряд, участвовали 25 регионов России, около 90 хозяйств. На суд экспертам и зрителям представили более 400 животных: коз, овец, а также лошадей, верблюдов и буйволов.

По итогам выставки племенные овца и баран породы «катумская», которых не так давно вывели в Ленинградской области, были отмечены золотыми медалями и дипломами первой степени, как лучшие из мясных отечественных пород овец.

Катмуская порода овец выведена в сельхозпредприятии «Катумы» во Всеволожском районе. Селекционные работы велись в хозяйстве с конца 90-х годов ХХ века. 30 марта 2018 года комиссия по испытанию и охране селекционных достижений в животноводстве департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ признала селекционным достижением и включила в государственный реестр новую породу овец — катумскую.

Катумская — это гладкошёрстная порода овец мясного направления, способная к линьке и не требующая стрижки. Животные новой породы характеризуются высокой скороспелостью, мясной продуктивностью и вкусовыми качествами мяса.