Богучарский район порадовал воронежцев творческим отчётом в Зелёном театре

Участники мероприятия пригласили всех желающих приехать на юг Воронежской области. Музыкально, по-южному тепло и приветливо встречали жителей города Воронежа и всех гостей мероприятия богучарцы. В минувшую пятницу, 18 мая, в Зелёном театре, на территории Центрального парка Воронежа, в рамках масштабного областного творческого проекта, прошёл день культуры Богучарского муниципального района.

— Это очень значимо по многим позициям. Во-первых, люди, самодеятельные артисты, которые у нас есть, они хотят показать, что они могут не только на сцене Богучарского района, но и на сцене областной. Это одно. Второе, горожане, воронежцы, знакомясь с жизнью того, или иного района, понимают, что жизнь в области идёт и развивается нормально, и всё идёт своим чередом в нужную сторону. Это очень важно для всех: и для нас, и для воронежцев, — отметил первый заместитель главы администрации Богучарского муниципального района Юрий Величенко. Жители Богучарского района привезли интереснейшую программу. Для самых маленьких гостей был устроен «Весёлый переполох», где дети вместе с героями сказок веселились от души — бегали, танцевали, участвовали в конкурсах и получали призы.

Не забыли и о тех, кто старше. Вокально-инструментальный ансамбль «Селяне» приглашал всех желающих на танец. Подсолнечник — один из символов Богучарского района. Потому среди гостей мероприятия были проведены самые настоящие, но не совсем обычные чемпионаты — по подъему бутыли с подсолнечным маслом и по поеданию семечек на скорость. Победа доставалась в нешуточной борьбе.

— По радио услышала объявление, что здесь организовывается фестиваль и концерт Богучарского района, и семечки богучарские я очень люблю. Поэтому пришла, поучаствовала в конкурсе, и мне посчастливилось — я победила, — рассказала гость мероприятия Надежда Ширяева . Также для гостей были приготовлены угощения. Однако программа была не только развлекательной, но и познавательной. У различных тематических стендов гости могли узнать о истории, достопримечательностях и о различных ремеслах Богучарского района. Рождение некоторых произведений народного искусства можно было наблюдать собственными глазами.

— У нас несколько кружков, порядка 8 в Доме творчества. Лично я представляю куклы. Куклы-обереги, куклы игровые. Недавно начала делать народные, нашей Богучарской губернии, костюмы. Кукла от и до ручной работы, — пояснила руководитель кружка прикладного искусства в Доме народного творчества и ремёсел Богучара Бондарева Лариса. Одним из интереснейших моментов дня культуры Богучарского района стал показ двух коллекций модной одежды. Легкие платья из коллекции «Охота на бабочек», более строгие наряды «Хозяйки медной горы» никого не оставили равнодушным.

— Вообще художник-модельер, стилист. Но сейчас я ещё и преподаю в школе искусств богучарской, моделирование и конструирование. Также мы организовали театр моды, который вы сегодня увидите на сцене. Мои ученицы шьют коллекции, которые мы потом показываем, — рассказал художник-модельер, преподаватель Богучарской школы искусств Герман Круглов. Завершал программу концерт лучших исполнителей района. Фольклорные, советские и современные песни прозвучали со сцены Зеленого театра. Зрители с большим удовольствием приняли богучарских танцоров и певцов. Несмотря на будни, желающих познакомиться с их творчеством, было не мало.