В Палеонтологическом музее прошли Ефремовские чтения

Ефремовские чтения, посвященные 110-летию со дня рождения палеонтолога и писателя-фантаста Ивана Ефремова , прошли в Палеонтологическом институте им. А. А. Борисяка.

Много лет Иван Антонович работал в институте, заведовал лабораторией палеогерпетологии, занимающейся изучением вымерших рептилий. Благодаря его участию в экспедициях были собраны ценные коллекции древних животных. В залах экспозиции можно увидеть гигантские скелеты весившего более двух тонн утконосого динозавра — завролофа и более тяжелого хищного ящера тарбозавра. Окаменевшие останки этих «прообразов драконов» обнаружили ученые во время экспедиции по Монголии, руководил которой И. А. Ефремов. Впрочем, несмотря на выдающиеся научные заслуги, широкой публике он больше известен как писатель-фантаст.

На Ефремовских чтениях школьники, занимающиеся на Палеопрактикуме, организованном при Палеонтологическом музее им Ю. А. Орлова, выступили со своими исследованиями, посвященными И. А. Ефремову. Доклады ребят органично объединили палеонтологию, историю и литературу.

Во время чтений присутствующие познакомились с письмами писателя, а также посмотрели отрывки из художественно-публицистического фильма «Откровение Ивана Ефремова».