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Уткин: «Боярский может говорить обо мне все что угодно. Он кумир и бог моей жизни»
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Уткин: «Боярский может говорить обо мне все что угодно. Он кумир и бог моей жизни» 

SPORT24.ru 1 час назад
Комментатор Василий Уткин ответил артисту Михаилу Боярскому, пригрозившему ему на прошлой неделе психушкой. Напомним, Уткин назвал ”Зенит”, за который болеет Боярский,. После этого Боярский заявил, что Уткин в последнее время испытывает проблемы с трудоустройством, и предостерег комментатора от дальнейших громких заявлений: «Ему не дают работы, потому что он забыт и никому не нужен. Пока он не советует артистам, в какой театр идти, в каком фильме сниматься, пусть пока будет [на свободе]. Но когда он коснется артистов — тогда нужно в психиатрическую».
Уткин ответил Боярскому в эфире «Спорт FM»: «Михаил Сергеевич Боярский может обо мне и о самых дорогих мне людях говорить всегда все что угодно, потому что он кумир и бог моей жизни. Но когда человек, который работает актером, артистом, упрекает человека, в качестве критерия называя его будто бы невостребованность… Сколько ваших друзей-артистов, Михаил Сергеевич, были невостребованными? Вы ставили им это в вину? Это специфика такой работы, Михаил Сергеевич. Я далек от того, чтобы вас этим попрекать, но в этом случае вы глубоко неправы».
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