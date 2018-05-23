Уткин: «Боярский может говорить обо мне все что угодно. Он кумир и бог моей жизни»

Комментатор Василий Уткин ответил артисту Михаилу Боярскому , пригрозившему ему на прошлой неделе психушкой. Напомним, Уткин назвал ”Зенит” , за который болеет Боярский,. После этого Боярский заявил, что Уткин в последнее время испытывает проблемы с трудоустройством, и предостерег комментатора от дальнейших громких заявлений: «Ему не дают работы, потому что он забыт и никому не нужен. Пока он не советует артистам, в какой театр идти, в каком фильме сниматься, пусть пока будет [на свободе]. Но когда он коснется артистов — тогда нужно в психиатрическую».

Уткин ответил Боярскому в эфире «Спорт FM»: «Михаил Сергеевич Боярский может обо мне и о самых дорогих мне людях говорить всегда все что угодно, потому что он кумир и бог моей жизни. Но когда человек, который работает актером, артистом, упрекает человека, в качестве критерия называя его будто бы невостребованность… Сколько ваших друзей-артистов, Михаил Сергеевич, были невостребованными? Вы ставили им это в вину? Это специфика такой работы, Михаил Сергеевич. Я далек от того, чтобы вас этим попрекать, но в этом случае вы глубоко неправы».