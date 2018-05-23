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Потребуют 55 миллионов: семья, которой в больнице отдали не того ребенка, подаст в суд еще два иска
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Потребуют 55 миллионов: семья, которой в больнице отдали не того ребенка, подаст в суд еще два иска 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Две дочери семьи Шиловых из Перми, одну из которых родителям отдали в больнице по ошибке, планируют подать в суд на медиков, допустивших подмену 36 лет назад. Каждая из них попросит суд обязать детскую больницу №13 и минздрав выплатить им по десять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Таким образом общая сумма претензий достигнет 55 миллионов.
Ранее семья участвовала в передаче «ДНК» на НТВ, где выяснилось, что только одна из дочерей Галины и Владимира Шиловых — Ульяна — является им кровной. Второго ребенка — Яну — им отдали по ошибке. На самом деле ее родителями являются другие люди, ушедшие из больницы с близняшкой Ульяны Ксенией, которая в результате оказалась в детском доме.
Накануне иски в Ленинский районный суд подали родители девушек и их кровная дочь Ксения, которая вынуждена была из-за ошибки в больнице расти вдали от семьи. Супруги потребовали взыскать с больницы, минздрава Прикамья, минфина России и казначейства по 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда каждому из них. Сумма иска Ксении выше — 15 миллионов рублей.
— Мы изначально планировали подавать пять исков от родителей и трех девушек, но по техническим причинам не смогли сделать это в один день, — сообщил корреспонденту 59.ru адвокат семьи Игорь Саввин. — Завтра в суд будут отвезены исковые заявления девушек, которые воспитывались в семье Шиловых. Кровная дочь, Ульяна, попросит назначить компенсацию за то, что была разделена с родной сестрой, а Яна, попавшая в семью по ошибке, за то, что не знала своей родной семьи, и испытала стресс, узнав о подмене. Сумма каждого иска — 10 миллионов рублей.
Игорь Саввин считает, что шансы получить компенсации у его клиентов реальны, но готов к тому, что суд сочтет суммы исков завышенными.
Мы попросили министерство здравоохранения прокомментировать случай подмены детей в Перми. В адрес ведомства выслан запрос на предоставление информации. Ответ будет опубликован на 59.ru.
Еще один случай подмены детей произошел 40 лет назад в больнице Пожвы. Пострадавшие сейчас также пытаются добиться компенсации морального вреда.
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