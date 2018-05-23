Потребуют 55 миллионов: семья, которой в больнице отдали не того ребенка, подаст в суд еще два иска

Две дочери семьи Шиловых из Перми, одну из которых родителям отдали в больнице по ошибке, планируют подать в суд на медиков, допустивших подмену 36 лет назад. Каждая из них попросит суд обязать детскую больницу №13 и минздрав выплатить им по десять миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Таким образом общая сумма претензий достигнет 55 миллионов.

Ранее семья участвовала в передаче «ДНК» на НТВ , где выяснилось, что только одна из дочерей Галины и Владимира Шиловых — Ульяна — является им кровной. Второго ребенка — Яну — им отдали по ошибке. На самом деле ее родителями являются другие люди, ушедшие из больницы с близняшкой Ульяны Ксенией, которая в результате оказалась в детском доме.

Накануне иски в Ленинский районный суд подали родители девушек и их кровная дочь Ксения, которая вынуждена была из-за ошибки в больнице расти вдали от семьи. Супруги потребовали взыскать с больницы, минздрава Прикамья, минфина России и казначейства по 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда каждому из них. Сумма иска Ксении выше — 15 миллионов рублей.

— Мы изначально планировали подавать пять исков от родителей и трех девушек, но по техническим причинам не смогли сделать это в один день, — сообщил корреспонденту 59.ru адвокат семьи Игорь Саввин . — Завтра в суд будут отвезены исковые заявления девушек, которые воспитывались в семье Шиловых. Кровная дочь, Ульяна, попросит назначить компенсацию за то, что была разделена с родной сестрой, а Яна, попавшая в семью по ошибке, за то, что не знала своей родной семьи, и испытала стресс, узнав о подмене. Сумма каждого иска — 10 миллионов рублей.

Игорь Саввин считает, что шансы получить компенсации у его клиентов реальны, но готов к тому, что суд сочтет суммы исков завышенными.

Мы попросили министерство здравоохранения прокомментировать случай подмены детей в Перми. В адрес ведомства выслан запрос на предоставление информации. Ответ будет опубликован на 59.ru.

Еще один случай подмены детей произошел 40 лет назад в больнице Пожвы. Пострадавшие сейчас также пытаются добиться компенсации морального вреда.