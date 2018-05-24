Создатель «Симпсонов» и «Футурамы» снимет новый мультсериал для Netflix

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. / ТАСС /. Мультипликатор Мэтт Грейнинг , создатель мультсериалов «Симпсоны» и «Футурама», занимается разработкой нового анимационного проекта для компании потокового видео Netflix. Об этом сообщил журнал Variety.

По его сведениям, новый телесериал Грейнинга будет называться «Разочарование» (Disenchantment) и предназначен для взрослой аудитории. Мультфильм расскажет о приключениях принцессы Бин, страдающей алкоголизмом, и ее друзей — эльфа Эльфо и «личного демона» Люци. Действие разворачивается в фантастическом средневековом королевстве Дримлэнд. Путешествуя по этому миру, главные герои встретят множество различных сказочных персонажей, в том числе огров и троллей.

Основанный в 1997 году сервис Netflix предоставляет услуги по доставке потокового видео через интернет. Штаб-квартира компании расположена в Лос-Гатосе (штат Калифорния). С 2013 года она производит собственные фильмы, сериалы и телепередачи, среди которых «Карточный домик», «Очень странные дела», «Сорвиголова», «Нарко». В июле прошлого года компания сообщила о том, что число подписчиков сервиса по всему миру превысило 100 млн человек.