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Создатель «Симпсонов» и «Футурамы» снимет новый мультсериал для Netflix
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Создатель «Симпсонов» и «Футурамы» снимет новый мультсериал для Netflix 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /ТАСС/. Мультипликатор Мэтт Грейнинг, создатель мультсериалов «Симпсоны» и «Футурама», занимается разработкой нового анимационного проекта для компании потокового видео Netflix. Об этом сообщил журнал Variety.
По его сведениям, новый телесериал Грейнинга будет называться «Разочарование» (Disenchantment) и предназначен для взрослой аудитории. Мультфильм расскажет о приключениях принцессы Бин, страдающей алкоголизмом, и ее друзей — эльфа Эльфо и «личного демона» Люци. Действие разворачивается в фантастическом средневековом королевстве Дримлэнд. Путешествуя по этому миру, главные герои встретят множество различных сказочных персонажей, в том числе огров и троллей.
Персонажей озвучат актеры Эбби Джейкобсон, Нат Факсон, Эрик Андре, Джон Ди Маджио, Билли Уэст, и другие. «Разочарование» будет состоять из 10 серий и станет доступен всем подписчикам Netflix 17 августа.
Основанный в 1997 году сервис Netflix предоставляет услуги по доставке потокового видео через интернет. Штаб-квартира компании расположена в Лос-Гатосе (штат Калифорния). С 2013 года она производит собственные фильмы, сериалы и телепередачи, среди которых «Карточный домик», «Очень странные дела», «Сорвиголова», «Нарко». В июле прошлого года компания сообщила о том, что число подписчиков сервиса по всему миру превысило 100 млн человек.
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