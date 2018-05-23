В архивах найдены документы о расстрелах и репрессиях родных актера Иннокентия Смоктуновского, сменившего фамилию

Члены томского регионального историко-краеведческого общества "Мемориал" обнаружили в архиве документы, подтверждающие, что в 1929-1930-х годах отец и дед советского актера Иннокентия Смоктуновского были раскулачены в селе Татьяновка Сибирской губернии (ныне Шегарский район Томской области) и подверглись репрессиям. Скорее всего, по этой причине актер во время войны и сменил фамилию, чтобы скрыть свое происхождение.

Подтверждающие это документы опубликованы на сайте томского музея

"Следственная тюрьма НКВД". Эта информация подтвердилась и данными списка репрессированных «Мемориала».

Дед по матери Смоктуновского, купец Аким Степанович Махнёв, держал там магазин. Он был раскулачен, арестован окротделом ОГПУ СССР в 1930-м году, осужден за контрреволюционную повстанческую деятельность на 10 лет исправительно-трудовых лагерей и был расстрелян в мае того же года. Он был реабилитирован на основании заключения прокуратуры области лишь в 1989 году.

Томский краевед Виктор Нилов направил по найденным данным запрос в ФСБ . Там подтвердили, что согласно архивным документам, Махнёв был «одним из руководителей и вдохновителей антисоветской кулацкой группировки, проводивший систематическую агитацию среди крестьян против хлебозаготовок, лесозаготовок, призывавший к неподчинению мероприятиям советской власти на селе, срывавший собрания, готовивший покушения на активистов и совработников села», сообщает

"Сибирь. Реалии"

Стала известна и судьба отца актера. Михаил Смоктунович был мельником. Его раскулачили и осудили на год лишения свободы и 3 года высылки. Он обвинялся в эксплуатации рабочей силы и продаже хлеба по завышенной цене. А дядя актера, Григорий Петрович Смоктунович, был расстрелян в 1937 году по делу о создании кадетско-монархистской организации.

Сам Иннокентий Смоктунович (Смоктуновский) родился 28 марта 1925 года в селе Татьяновка Томской губернии, но в 1929 году его семья переехала в Томск, а затем — в Красноярский край.

Член общества «Мемориал» уверен, что именно из-за репрессированных родственников Смоктуновский сменил фамилию. «Я думаю, это главная причина, по которой Смоктуновский поменял фамилию, чтобы скрыть факт, что его родственники были репрессированы… Дед не был реабилитирован до 1989 года. С таким фактом в биографии он (Смоктуновский) не попал бы ни в один московский театр, не сыграл бы ни Ленина, ни Гамлета и не попал бы в кино», — сказал Нилов

Сам же актер говорил, что сменил фамилию из-за ее неблагозвучности.

За маской обласканного властями успешного советского артиста Иннокентия Смоктуновского на самом деле скрывались страшные факты биографии, пережить которые были способны далеко не все.

Когда семья Смоктуновского после репрессий переехала в Красноярск, там они так голодали, что в пятилетнем возрасте Иннокентия и его брата родителям нечем было кормить. Детей приютила тетка. Брат вскоре умер, а Иннокентий вынужден был воровать на рынке, чтобы выжить.

В 1943 году, после окончания школы, его мобилизовали и сразу отправили на фронт — на Курскую дугу. Через несколько месяцев он оказался в плену. Как рассказывала ближайшая подруга Смоктуновского, актриса Римма Маркова , «Кеша не любил вспоминать о войне».

"Он ведь чудом бежал из плена. Когда их конвоировали, у Кеши, простите за подробность, стало плохо с желудком. И когда он уже был не в силах терпеть, ему и еще одному пленному разрешили по нужде выйти из строя. Смоктуновский до конца жизни с благодарностью вспоминал этого солдата, который жестом показал ему оставаться под мостом, а сам взял и скатился на спине по снегу, смазав их следы. Так отсутствия Смоктуновского никто и не заметил. А он чуть ли не сутки просидел в сугробе, а потом пробрался в близлежащую деревеньку. Его пустила к себе какая-то женщина, не испугалась. Кеша рассказывал, что когда он, лежа на кровати, посмотрел в висящее напротив зеркало, то увидел пустую кровать — настолько он отощал", — рассказала актриса.

Потом был партизанский отряд, медаль «За отвагу», освобождение Киева, взятие Берлина и празднование Великой Победы в звании старшего сержанта.

Но то, что его, сбежавшего от фашистов, умирающего от истощения мальчишку, пустили в дом, спасли, выходили в крестьянской избе совершенно чужие ему люди, Смоктуновский всегда считал рукой провидения. После войны он нашел и отблагодарил их.

О том, чтобы стать актером, Смоктуновский сначала даже не помышлял. Его приятель поступил в студию при Красноярском драмтеатре, а Иннокентий пошел за компанию. Через три месяца его выгнали за драку. Тогда и обнаружился факт пребывания в плену. Чтобы не стало хуже, Смоктуновский уехал в далекий Норильск. Там он работал в Норильском драматическом театре вместе с Георгием Жженовым , Еленой Юровской, Сергеем Лукьяновым . Тогда он и поменял фамилию на Смоктуновский.

Только в 1955 году Смоктуновский приехал в Москву. Жил у друзей, пытался найти работу, но в театры не брали. Все изменилось, когда он встретил будущую супругу — 28-летнюю Саломею (Шломит Менделевна Горшман), которая имела много друзей в столичной артистической среде. Ее мать — известная еврейская писательница Шира Горшман, а отчим — советский художник Мендл Горшман. В том же 1955 году режиссер Александр Иванов пригласил Смоктуновского на роль лейтенанта Фарбера в фильме «Солдаты» по повести Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда». Смоктуновский создал такой образ, который открыл ему зеленый свет и в кинематограф, и в театр. Эта роль была ему знаком, он сам прошел всю войну, и все испытал на себе.

После роли ребенка-лейтенанта с большими печальными и умными глазами главный режиссер Ленинградского Большого драматического театра Георгий Товстоногов пригласил Смоктуновского на роль князя Мышкина в спектакль «Идиот» по роману Достоевского. Эта роль сделала Смоктуновского знаменитым.

Умер Иннокентий Смоктуновский 3 августа 1994 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище.