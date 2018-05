Биография Филипа Рота

Американский писатель Филип Милтон Рот (Philip Milton Roth) родился 19 марта 1933 года в Ньюарке, штат Нью-Джерси, США. Его отец, сын еврейских иммигрантов, был страховым агентом.

После окончания школы в 1950 году, Рот учился в ньюаркском филиале Ратгерского университета, а затем перешел в Бакнеллский университет в Льюисбурге, штат Пенсильвания, который окончил в 1954 году со степенью бакалавра искусств. В 1955 году получил степень магистра английского языка в Чикагском университете.

После окончания университета переехал в Вашингтон, где служил в армии. Оставил службу из-за травмы спины.

С 1956 года преподавал в Чикагском университете.

В 1960-1962 годах году он был приглашенным лектором в Университете Айовы, в 1962-1964 годах работал в Принстонском университете в Нью-Джерси.

В конце 1960-х годов перешел в Пенсильванский университет, где в течение 11 лет преподавал литературу.

Его первая книга — сборник рассказов «Прощай, Коламбус» (Goodbye, Columbus) была опубликована в 1959 году и имела литературный успех.

В 1960 году за это произведение Рот был удостоен Национальной книжной премии. Затем писатель опубликовал романы «Наплевательство» (Letting go, 1962) и «Она была такая хорошая» (When She Was Good, 1967).

Известность принес писателю роман «Случай Портного» (1969).

Позже им были написаны романы «Моя мужская правда» (My Life as a Man, 1974), цикл романов, объединенных общим героем Натаном Цукерманом — «Литературный негр» (The Ghost Writer, 1979), «Освобожденный Цукерман» (Zuckerman Unbound, 1981), «Урок анатомии» (The Anatomy Lesson, 1983).

Эти три романы были переизданы в 1985 году вместе с новеллами «Пражская оргия» под названием «Скованный Цукерман» (Zuckerman Bound). Четвертый роман о Цукермане «Другая жизнь» (Counterlife) появился в 1986 году.

В 1995 году Рот снова выиграл Национальную книжную премию за «Театр Шабата» (Sabbath's Theater).

В 1997 году писатель создал первую книгу трилогии о послевоенной жизни Натана Цукермана под названием «Американская пастораль» (American Pastoral). Роман был удостоен Пулитцеровской премии. Позже вышли другие произведения трилогии — «Мой муж — коммунист» (Married a Communist, 1998) и «Людское клеймо» (The Human Stain, 2000). Последний роман о Цукермане под названием «Призрак уходит» (Exit Ghost) был напечатан в 2007 году.

В 2000-х годах были опубликованы романы «Заговор против Америки» (The Plot Against America, 2004), «Обыкновенный человек» (Everyman, 2006), «Возмущение» (Indignation, 2008), «Унижение» (The Humbling, 2009).

Последним его произведением стал роман «Немезида» (Nemesis), написанный в 2010 году. В 2012 году Филип Рот заявил о завершении своей писательской карьеры.

Некоторые романы Рота были экранизированы, среди них «Людское клеймо» и «Элегия».

В 2016 году его «Американская пастораль» была экранизирована режиссером Юэном МакГрегором.

22 мая 2018 года Филип Рот скончался.