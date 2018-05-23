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В Новосибирске пройдет первый семейный летний фестиваль
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В Новосибирске пройдет первый семейный летний фестиваль 

АиФ-Новосибирск 2 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В последний день весны в центре Новосибирска пройдет масштабный фестиваль для детей и их родителей.
Как сообщают организаторы — «Дом молодежи Железнодорожного района», в программе праздника запланированы тренинги и мастер-классы, подарки и угощения, общение с питомцами контактных зоопарков и пони-ферм, кинотеатр на траве и библиотека на колесах, аниматоры и игры. На территории Первомайского сквера развернуться сразу несколько площадок. Так в «эко-зоне» можно будет попробовать йога-практики и поиграть с животными. В «игровой» дети 7-15 лет смогут найти себе игры по душе — как хорошо знакомые, так и новые. А мужчины в этой зоне смогут проверить свою силу в медвежьей борьбе «Толчун».
Также на фестивале будет работать более 15 мастер-классов, где каждый сможет смастерить игрушку или модель самолета, поиграть на гуслях и подуть в калюки, изотовить тарелку из глины или дощечку из дерева, а также нарисовать мехенди или испробовать аквагримм. На концертной площадке весь день вас будут радовать выступления творческих коллективов города, игры с призами, а также бесплатная сахарная вата и вкусный чай.
Принять участие в фестивале организаторы приглашают также семьи с инвалидностью по слуху. На каждой площадке будут работать переводчики Русского жестового языка, поэтому абсолютно каждый сможет найти развлечение себе по душе.
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