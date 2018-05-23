Что произошло со звездой «Большой перемены» Натальей Богуновой

Советским зрителям молодая актриса Наталья Богунова полюбилась за роль в фильме Алексея Коренева «Большая перемена». По иронии судьбы вся жизнь актрисы оказалась переполнена этими самыми переменами и неожиданностями. Она даже скончалась не в России, а в Греции.

Юная красавица

Наталья Васильевна Богунова появилась на свет в городе на Неве в 1948 году. С детства Наташа отличалась какой-то особенной, нежной красотой. Пожалуй, именно благодаря внешним данным и, несомненно, таланту свою первую роль девочка получила уже в 11 лет. Это была картина Игоря Таланкина «Вступление».

Наталья, до того серьезно занимавшаяся балетом и обучавшаяся в хореографическом училище, после успешного дебюта в кино решила танцы оставить. Теперь ее прельщала съемочная площадка. Богунова поступила во ВГИК. Казалось, впереди ее ждет светлое будущее.

Большая перемена

В студенческие годы Наталья познакомилась со своим будущим супругом режиссером Александром Стефановичем. А практически сразу после окончания ВГИК она снялась у Алексея Коренева в «Большой перемене». Она сыграла роль положительной во всех отношениях учительницы, которая была замужем за своим учеником, балагуром и шутником, Ганжой в исполнении Александра Збруева . Именно эта роль принесла актрисе всесоюзную славу. Но на этом все и закончилось.

Телевизионная сказка «Умные вещи», где Богунова получила главную роль, уже не имела такого успеха. А потом актрису вообще стали приглашать исключительно в эпизоды. Ситуация усугубилась тем, что с конца 1970-х годов у Натальи обнаружили признаки психического заболевания, а именно шизофрении. В связи с этим диагнозом она регулярно лежала в лечебницах для душевнобольных. Да и с мужем актриса развелась.

Шизофрения

Богунова ушла из театра в конце 1980-х годов, а на экранах в последний раз появилась в 1992-м в картине Олега Кавуна «Бег по солнечной стороне», где она перевоплотилась в начальницу почты. Можно себе представить, как актриса, которой было всего немного за 40, страдала из-за отсутствия серьезной работы. Да еще пресса подливала масла в огонь, трубя на всех углах, что Богунова — сумасшедшая.

В 2011 году Наталью ожидал новый удар: из окна собственной квартиры выпала ее мать. Списали на несчастный случай. Однако по какой бы причине это ни произошло, психическое состояние актрисы после такой трагедии ухудшилось. Кроме того, по некоторым данным, за ней начали охотиться какие-то люди, положившие глаз на ее недвижимость.

Смерть на Крите

Смерть настигла Богунову на чужбине через два года после кончины ее мамы. В августе Наталья отправилась отдыхать на Средиземное море на греческий остров Крит. 9 числа ей вдруг стало плохо. Она ни на что не жаловалась, но служащим отеля показалось, что она ведет себя странно. Вызвали «Скорую». Через несколько часов Наталья Васильевна умерла в больнице. Многие предполагали, что ее смерть могла носить криминальный характер в связи с историей с недвижимостью. Однако на самом деле актриса скончалась от сердечного приступа.