В Уфе пройдет «Подиум зрелой красоты — 2018»

24 мая в Уфе состоится необычный перфоманс — «Подиум зрелой красоты». Дамы и джентльмены из категории «за 50» покажут столице, что есть еще порох в пороховницах, помада в помадницах и что юным и прекрасным есть чему поучиться у опытных и зрелых, которых ни в коем случае еще нельзя списывать со счетов.

— Участницы выйдут на сцену, чтобы показать живость и красоту преклонного возраста, — рассказали организаторы мероприятия.

Над каждой моделью будут колдовать стилисты и визажисты, каждому подберут индивидуальный образ. Участников и гостей мероприятия ждут мастер-классы и ярмарка авторских работ, выступят танцевальные и вокальные коллективы, студии.

Место проведения «Подиума»: ресторан «Большой», ул. Карла Маркса, 20. Начало в 16:00.