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В Уфе пройдет «Подиум зрелой красоты — 2018»
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В Уфе пройдет «Подиум зрелой красоты — 2018» 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
24 мая в Уфе состоится необычный перфоманс — «Подиум зрелой красоты». Дамы и джентльмены из категории «за 50» покажут столице, что есть еще порох в пороховницах, помада в помадницах и что юным и прекрасным есть чему поучиться у опытных и зрелых, которых ни в коем случае еще нельзя списывать со счетов.
— Участницы выйдут на сцену, чтобы показать живость и красоту преклонного возраста, — рассказали организаторы мероприятия.
Над каждой моделью будут колдовать стилисты и визажисты, каждому подберут индивидуальный образ. Участников и гостей мероприятия ждут мастер-классы и ярмарка авторских работ, выступят танцевальные и вокальные коллективы, студии.
Место проведения «Подиума»: ресторан «Большой», ул. Карла Маркса, 20. Начало в 16:00.
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