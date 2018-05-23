Как бы выглядели в реальности локации со знаменитых полотен

Юлия Пидлубняк, дизайнер студии YMAGE WORKS в Нью-Йорке, с помощью программы 3D Max воссоздала знаменитые мировые шедевры в виде объемных иллюстраций, которые помогают взглянуть на антураж картин как на нечто реально существующее. Интересно, что с иллюстраций девушка убрала все человеческие фигуры, акцентировав таким образом внимание именно на обстановке и ландшафте.

«Империя света», Рене Магритт.

«Мир Кристины», Эндрю Уайет.

«Китайское рагу», Эдвард Хоппер.