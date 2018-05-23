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Как бы выглядели в реальности локации со знаменитых полотен
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Как бы выглядели в реальности локации со знаменитых полотен 

Bigpicture.ru 2 часа назад
Фото: Bigpicture.ru
Юлия Пидлубняк, дизайнер студии YMAGE WORKS в Нью-Йорке, с помощью программы 3D Max воссоздала знаменитые мировые шедевры в виде объемных иллюстраций, которые помогают взглянуть на антураж картин как на нечто реально существующее. Интересно, что с иллюстраций девушка убрала все человеческие фигуры, акцентировав таким образом внимание именно на обстановке и ландшафте.
«Империя света», Рене Магритт.
«Ночная терраса кафе», Винсент Ван Гог.
«Парижская улица в дождливую погоду», Гюстав Кайботт.
«Полуночники», Эдвард Хоппер.
«Мир Кристины», Эндрю Уайет.
«Американская готика», Грант Вуд.
«Китайское рагу», Эдвард Хоппер.
«Гармония в красном», Анри Матисс.
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