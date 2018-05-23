Награда для мамы. В Мошково наградили многодетных матерей в День семьи

В Международный День семьи глава региона Андрей Травников лично вручил знак отличия «За материнскую доблесть» многодетным матерям, воспитавшим пять и более детей.

Много детей — большое счастье

По традиции Международный День семьи каждый год проходит в разных районах Новосибирской области. Нынче праздничную эстафету принимал рабочий посёлок Мошково.

В зале местного Дома культуры яблоку негде было упасть. Там собрались многодетные семьи, победители областного конкурса «Семейные ценности», представители семейных династий, супружеские пары-юбиляры. А также молодые супруги со всего региона, которые специально приехали в Мошково, чтобы принять участие в праздничных мероприятиях.

«Сегодня в этом зале собрались самые разные семьи: совсем молодые и те, которые живут вместе уже много лет, подавая прекрасный пример всем остальным, — сказал в своей поздравительной речи глава региона Андрей Травников. — Здесь многодетные семьи, у которых уже есть большое счастье, и семьи, где это счастье — рождение детей — только впереди. Семья — это основа, то, ради чего мы живём, трудимся и берём на себя ответственность».

Глава Новосибирской области на сцене лично вручил знак отличия «За материнскую доблесть» каждой многодетной матери, воспитавшей пять и более детей. Таких героических женщин в этот раз вышло на сцену шестнадцать.

В семье жительницы Новосибирска Дины Гуцан подрастают пятеро ребятишек. «Кредо нашей семьи — доброта. Стараюсь привить ребятишкам умение сразу же, как только нужно, прийти на помощь другому, — рассказала многодетная мама. — Я очень счастлива, что труд матерей сегодня высоко ценят. Огромное спасибо за награду».

К слову, в 2019 году Международный День семьи пройдёт на концертных площадках города Бердска.

Праздничная эстафета

После церемонии награждения и праздничного концерта глава региона Андрей Травников вместе с многодетными матерями открыл аллею «Материнская доблесть». Здесь посадили молодые липы. Пока саженцы только приживаются на новом месте. Но пройдёт совсем немного времени, деревца окрепнут и каждую весну начнут цвести, распространяя по округе тонкий чудесный запах. Вот тогда аллея станет любимым местом семейного отдыха и украшением главной площади рабочего посёлка Мошково.

«Праздник получился отличный, — делится впечатлениями одна из награждённых — мама пятерых детей Валентина Малышенко из Убинского района. — Особенно мне понравилось то, что здесь появилась липовая аллея. Приеду домой, обязательно расскажу об опыте наших соседей. Возможно, и у нас в районе появится своя аллея «Материнская доблесть». И это тоже станет стимулом для молодых родителей создавать большие семьи и растить детей в любви и согласии».

Кстати, в посёлке Мошково общественная жизнь бьёт ключом. Здесь скучать некогда — о чём свидетельствует выставка местных достижений, осмотреть которую отправился глава региона. На экспозиции он побеседовал с активистами молодёжных объединений рабочего посёлка. Андрей Травников поблагодарил ребят за активную жизненную позицию и творческие достижения. Директор районного молодёжного центра Юлия Русских рассказала, как всё начиналось: «Мы пришли к главе администрации района и поделились планами на творчество. Он поддержал нашу инициативу и выделил помещение бывшего здания ЗАГСа. Теперь здесь ежедневно собирается молодёжь».

Сейчас в этом здании занимается более трёх тысяч молодых людей. Каждый выбирает занятие по душе: волонтёрское движение, рукоделие, парикмахерское искусство, театральная студия «Театр для всех», в которой участвуют люди с ограниченными возможностями здоровья, а также поэтическая студия.

Ребята сами организуют мастер-классы по обучению всех желающих приобщиться к творчеству. Но с каждой неделей сюда приходит всё больше жителей посёлка — стало тесновато. Молодёжному центру необходимо более просторное помещение. И администрация района эту идею поддерживает — уже рассматривается вопрос о выделении нового здания.