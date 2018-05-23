В Черемушках почтут память российского барда Александра Галича

Сегодня гостей клуба авторской песни «Меридиан М» ждет памятный вечер, посвященный Александру Галичу — российскому барду, избравшему для себя «свободу». О судьбе и личности Александра Аркадьевича расскажут люди, хорошо знавшие поэта при жизни.

Песенно-поэтическое наследие Галича с годами не только не потеряло своей актуальности, но и приобрело ещё большую злободневность. «Быть может, кто-то считает, что время песен Галича прошло, что наследие барда — ушедшая эпоха, архивный материал, потерявший свою ценность после падения коммунистической идеологии и отмены цензурных запретов. Но ход дальнейших исторических событий показал, что творчество Галича вовсе не сводилось к сиюминутной критике социально-политической государственной системы. Его поэзия имела вневременной характер», — передают организаторы.

Напомним, в клубе авторской песни «Меридиан М» своим творчеством делятся известные барды и поэты, а также начинающие авторы-исполнители. В целом же, территория «Меридиан М» — это свободное творческое пространство, где каждый может насладиться хорошими песнями или исполнить их под гитару в уютном кругу единомышленников. Добавим, что встречи в клубе полностью бесплатные.