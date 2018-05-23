Ещё
В Черемушках почтут память российского барда Александра Галича
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

В Черемушках почтут память российского барда Александра Галича 

Мои Черемушки 2 часа назад
Фото: Мои Черемушки
Сегодня гостей клуба авторской песни «Меридиан М» ждет памятный вечер, посвященный Александру Галичу — российскому барду, избравшему для себя «свободу». О судьбе и личности Александра Аркадьевича расскажут люди, хорошо знавшие поэта при жизни.
Песенно-поэтическое наследие Галича с годами не только не потеряло своей актуальности, но и приобрело ещё большую злободневность. «Быть может, кто-то считает, что время песен Галича прошло, что наследие барда — ушедшая эпоха, архивный материал, потерявший свою ценность после падения коммунистической идеологии и отмены цензурных запретов. Но ход дальнейших исторических событий показал, что творчество Галича вовсе не сводилось к сиюминутной критике социально-политической государственной системы. Его поэзия имела вневременной характер», — передают организаторы.
Напомним, в клубе авторской песни «Меридиан М» своим творчеством делятся известные барды и поэты, а также начинающие авторы-исполнители. В целом же, территория «Меридиан М» — это свободное творческое пространство, где каждый может насладиться хорошими песнями или исполнить их под гитару в уютном кругу единомышленников. Добавим, что встречи в клубе полностью бесплатные.
Мои Черемушки: последние новости
Жителей Черемушек научат технике скрапбукинга На работу в храм требуется секретарь Воспитанники Воскресной школы им. А.В. Суворова при храме Всех Святых в земле Российской просиявших в Черёмушках приняли участие в празднике «Белый цветок»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вы москвич или «понаехавший»?63
Что скрывает смерть Листьева124
«Бандитский Петербург»: суровая реальность 90-х6
Создателей реалити-шоу обвинили в демонстрации порно7
Как живут актёры с дефектами внешности4
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
07:11
Раскрыта подноготная диснеевских злодеев
Кино
00:30
Создателей реалити-шоу обвинили в демонстрации порно
ТВ
04:57
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики
Кино
02:58
Бондарчук заставлял актёров рыть себе окопы
Кино
01:53
Что скрывает смерть Листьева
ТВ
00:57
Что погубило Диму Сомова из «Чучела»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение