Ещё
Мультсериал про морячка Попая возродят
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

Мультсериал про морячка Попая возродят 

Tlum.ru 2 часа назад
Фото: Tlum.ru
Все новое — это хорошо забытое старое. Совсем недавно нам объявили, что на экраны вернутся Рокки и Буллвинкль, а теперь стало известно, что возрождают еще и мультсериал про морячка Попая. В следующем году этому крутому старичку исполняется 90, и к юбилею поклонников ждут новые приключения любителя шпината.
Мультфильмы про Попая стали выходить в 30-ых годах, так что морячок входит в нашу подборку самых старых мультгероев. Попай — это моряк средних лет, обладающий невероятной силой. А уж если он съест банку шпината… Приключения Попая экранизировались и в виде мультфильмов, и даже в виде фильма, где морячка сыграл Робин Уильямс. А учитывая, как популярен образ Попая, возвращение героя было вполне ожидаемо.
Создатели обещают, что стиль анимации они оставят прежним, отдавая дань оригинальному мультсериалу. Релиз сериала пройдет в Интернете на официальном YouTube-канале морячка в 2019-ом году.
Еще больше интересного в нашей группе в «Одноклассниках» и ВКонтакте.
Интересное по теме: 16 лучших мультфильмов про путешествия во времени
Tlum.ru: последние новости
Герои Cartoon Network прибудут на «Мультимир» Алиса Кожикина выступит на «Мультимире» от телеканала Gulli Girl Появился первый постер нового мультсериала про принцессу Ши-ру
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вы москвич или «понаехавший»?63
Что скрывает смерть Листьева124
«Бандитский Петербург»: суровая реальность 90-х6
Создателей реалити-шоу обвинили в демонстрации порно7
Как живут актёры с дефектами внешности4
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
07:11
Раскрыта подноготная диснеевских злодеев
Кино
00:30
Создателей реалити-шоу обвинили в демонстрации порно
ТВ
04:57
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики
Кино
02:58
Бондарчук заставлял актёров рыть себе окопы
Кино
01:53
Что скрывает смерть Листьева
ТВ
00:57
Что погубило Диму Сомова из «Чучела»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение