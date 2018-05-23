Мультсериал про морячка Попая возродят

Все новое — это хорошо забытое старое. Совсем недавно нам объявили, что на экраны вернутся Рокки и Буллвинкль, а теперь стало известно, что возрождают еще и мультсериал про морячка Попая. В следующем году этому крутому старичку исполняется 90, и к юбилею поклонников ждут новые приключения любителя шпината.

Мультфильмы про Попая стали выходить в 30-ых годах, так что морячок входит в нашу подборку самых старых мультгероев. Попай — это моряк средних лет, обладающий невероятной силой. А уж если он съест банку шпината… Приключения Попая экранизировались и в виде мультфильмов, и даже в виде фильма, где морячка сыграл Робин Уильямс . А учитывая, как популярен образ Попая, возвращение героя было вполне ожидаемо.

Создатели обещают, что стиль анимации они оставят прежним, отдавая дань оригинальному мультсериалу. Релиз сериала пройдет в Интернете на официальном YouTube-канале морячка в 2019-ом году.

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