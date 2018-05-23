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Участников конкурса «Мой активный ребенок» ждут на празднике в ТРЦ «РИО»
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Участников конкурса «Мой активный ребенок» ждут на празднике в ТРЦ «РИО» 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
26 мая в 11 часов утра в ТРЦ «РИО» будут звенеть детские голоса. На праздник, посвященный дню защиты детей и подведению итогов фотоконкурса «Мой активный ребенок», приглашены все его участники. Вот уже 3 год его организует портал K1NEWS.RU  В конкурсе принимают участие ребята с самого рождения и до 14 лет. Условия самые простые: надо было лишь прислать свою фотографию и принять участие в онлайн-голосовании.
Победители, занявшие 1,2,3 места в каждой из возрастных категорий (0-3,4-7,8-14) получат достойные призы.
Кроме этого будут отмечены 30 дополнительных участников, не занявших призовые места.
Ребят будут развлекать профессор ЧОК-ЧОК со своими химическими опытами, веселые аниматоры от компании «Арлекино», прекрасные танцоры от студии танца «РИТМ». Кроме этого все желающие смогут принять участие во вкусных мастер-классах от компании «Синьор Антонио Петти».
Как прошел праздник в прошлом году можно посмотреть в фотоальбоме в группе в ВК  {slider}
Конкурс «Мой активный ребенок» поддержали: магазин «Умка», детский развивающий центр Discovery Kids, «Фабрика-кухня», компания «Синьор Антонио Петти», кинотеатр «Синема стар» и игровая зона Play Lab, компания «MADEO», магазин детской одежды «NIKKI», «Терем Снегурочки», центр лайфхаков и изобретений «ЭДИСОН», лазер-клуб «Вояка», конный клуб «Royal horse», музей сыра, компания «Полетели», клуб ушу «Феникс», театр кукол, выставка экзотических животных и птиц, магазин «Леонардо», магазин одежды «Дружба», компания «Арлекино», магазин бескаркасной мебели.
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