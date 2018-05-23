Участников конкурса «Мой активный ребенок» ждут на празднике в ТРЦ «РИО»

26 мая в 11 часов утра в ТРЦ «РИО» будут звенеть детские голоса. На праздник, посвященный дню защиты детей и подведению итогов фотоконкурса «Мой активный ребенок», приглашены все его участники. Вот уже 3 год его организует портал K1NEWS.RU В конкурсе принимают участие ребята с самого рождения и до 14 лет. Условия самые простые: надо было лишь прислать свою фотографию и принять участие в онлайн-голосовании.

Победители, занявшие 1,2,3 места в каждой из возрастных категорий (0-3,4-7,8-14) получат достойные призы.

Кроме этого будут отмечены 30 дополнительных участников, не занявших призовые места.

Ребят будут развлекать профессор ЧОК-ЧОК со своими химическими опытами, веселые аниматоры от компании «Арлекино», прекрасные танцоры от студии танца «РИТМ». Кроме этого все желающие смогут принять участие во вкусных мастер-классах от компании «Синьор Антонио Петти».

Как прошел праздник в прошлом году можно посмотреть в фотоальбоме в группе в ВК {slider}

Конкурс «Мой активный ребенок» поддержали: магазин «Умка», детский развивающий центр Discovery Kids, «Фабрика-кухня», компания «Синьор Антонио Петти», кинотеатр «Синема стар» и игровая зона Play Lab, компания «MADEO», магазин детской одежды «NIKKI», «Терем Снегурочки», центр лайфхаков и изобретений «ЭДИСОН», лазер-клуб «Вояка», конный клуб «Royal horse», музей сыра, компания «Полетели», клуб ушу «Феникс», театр кукол, выставка экзотических животных и птиц, магазин «Леонардо», магазин одежды «Дружба», компания «Арлекино», магазин бескаркасной мебели.