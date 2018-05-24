На Кубани проверят больницу, где умер ребенок

Ранее пресс-служба СУСК РФ по Краснодарскому краю сообщила, что уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» возбуждено в Армавире, где девочка умерла спустя непродолжительное время после обращения в больницу.

"Мы проверим этот случай. Все подобные случаи проверяются", — сказал Мурашко.

По данным СУСК, 17 февраля 2018 года жительница Ставропольского края обратилась в МБУЗ «Детская городская больница» с жалобами на то, что у ее малолетней дочери на протяжении нескольких дней повышенная температура. После осмотра женщина вместе с дочкой отправилась домой. Однако спустя непродолжительное время ребенок скончался. Согласно выводам судебно-медицинского исследования, причиной смерти явился сепсис.