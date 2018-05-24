В больницах ЮЗАО пройдут бесплатные медицинские консультации

Москвичи получат бесплатные консультации медицинских специалистов, прослушают лекции о здоровье и пройдут экспресс-диагностику на ранее выявление онкологических заболеваний в столичных больницах, сообщает официальный портал Мэра и Правительства Москвы

7, 14 и 28 июня в 14.00 в Городской клинической больнице имени Виноградова в ЮЗАО (роддом № 4) пройдет День открытых дверей для семейных пар, ожидающих ребенка.

14 июня в 17.00 в Городской клинической больнице имени Виноградова темой Дня открытых дверей станет «Атеросклероз артерий головного мозга и инсульт».

15 июня в 16.00 в Центре планирования семьи и репродукции на Севастопольском проспекте расскажут о работе центра изнутри. Всех желающих приглашают заглянуть в дородовое отделение, палату послеродового отделения, родильный блок и познакомиться с врачами.

18, 19, 20 и 21 июня в 13.30 свои двери откроет роддом № 10 на улице Азовской, 22. Здесь можно будет проконсультироваться по вопросам грудного вскармливания, технике дыхания, подготовке к родам и документации при поступлении. 28 июня в 14.00 здесь расскажут о специфике работы роддома и предстоящих планах.