Мексиканская суперзвезда стала эдвайзером проекта MoviesChain by TVzavr

На завершившемся в Каннах 71-м международном кинофестивале интернет-кинотеатр tvzavr привлек к сотрудничеству известную мексиканскую актрису Ирину Баеву

Звезда мексиканских сериалов стала эдвайзером блокчейн-проекта MoviesChain by TVzavr. Она будет налаживать партнерства с производителями мексиканских мыльных опер, а также продвигать платформу в испаноязычных странах.

Ирина Баева — суперзвезда мексиканских мыльных опер, известная по ролям Даниэлы в теленовелле «Страсть и власть» и Лучианы в сериале «Вино любви» — поддержит проект онлайн-кинотеатра tvzavr MoviesChain в качестве эдвайзера. Переговоры о сотрудничестве были проведены с актрисой в рамках 59-го Каннского кинорынка Marche du Film. Ирина примет участие в презентации проекта на American Film Market (AFM), а также в Guanajuato International Film Festival Expresion en Corto, который пройдет в Мексике в июле. Кроме того, Баева станет одним из первых обладателей токенов «ZVR» — собственной криптовалюты платформы MoviesChain, IСO которой назначено на 2 квартал 2018 года.

«Я рада присоединиться к команде проекта MoviesChain by TVzavr, поскольку вижу в нём хорошие перспективы для развития и модернизации киноиндустрии в целом. Делать что-то новое и неординарное — всегда сложно. Еще сложнее донести это новое до аудитории. Поэтому очень важно дать молодым независимым кинематографистам возможность быть увиденными и услышанными. Я не обладаю большой экспертизой в IT, однако неплохо разбираюсь в кинопроизводстве, а также имею устойчивые деловые связи с ведущими продюсерами, режиссерами и правообладателями, особенно в испаноговорящих странах. Думаю, все это поможет нам вывести платформу на новый уровень», — говорит Ирина Баева.

Ирина Баев родилась и выросла в Москве. Будучи студенткой факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова , в 2012 году она отчислилась из университета и переехала в Мексику, чтобы осуществить свою мечту — стать актрисой мыльных опер. Выучив испанский в совершенстве за 3 месяца, Баева поступила в Centro de Educación Artística of Televise. Уже во время обучения она начала сниматься в телесериалах. К настоящему времени Ирина завоевала бешеную популярность не только в Мексике, но и во всей Латинской Америке. За роль в сериале «Страсть и власть» актриса получила премию Best Female Revelation for the TVyNovelas Awards — одну из самых престижных телепремий в мире.

«MoviesChain — это революционное решение для независимых правообладателей, которое позволяет им встроиться в рынок и донести свой контент до широкого зрителя. Ирина не понаслышке знает, насколько трудно молодым актерам, режиссерам и сценаристам войти в киномир, стать в нем востребованным. Мы рады иметь ее в команде. Мы уверенны что ее опыт и экспертиза помогут нам в продвижении проекта в испаноязычных странах», — отмечает сооснователь проекта Алексей Еременко

MoviesChain by TVzavr — это одна из первых в мире платформ децентрализованной дистрибуции контента, которая позволяет правообладателям самостоятельно размещать контент и продавать его зрителям напрямую из любой точки мира. Главная цель проекта — сократить расстояние между производителями контента и пользователями, дать возможность небольшим независимым студиями встроиться в рынок. Блокчейн-технологии обеспечивают прозрачность транзакций: платежи от пользователей отображаются в реальном времени и сразу направляются напрямую правообладателям.

На данный момент, MoviesChain уже договорился о передаче прав на фильмы с такими киностудиями, как: Celluloid Dreams, Gaumont, Memento Films, SND, TF1 and Parche, NEGA Co, St Culture China, Mobius Entertainment Group, а также с компанией JETRO, которая является торговым представителем независимых японских студий по всему миру и с дистрибьютором азиатского контента компанией Lumiere.

Партнерство со студиями Tvzavr планирует строить по модели revenue share: инвестиции в новый проект будут привлекаться после периода продаж токенов ZVR. Предварительно ICO компании намечено на 2 квартал 2018 года. Токенами, выпущенными сервисом, можно будет также платить за фильмы. Общие вложения в проект на данный момент составили $15 млн