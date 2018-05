Мексиканская суперзвезда стала эдвайзером проекта MoviesChain by TVzavr 

Звезда мексиканских сериалов стала эдвайзером блокчейн-проекта MoviesChain by TVzavr. Она будет налаживать партнерства с производителями мексиканских мыльных опер, а также продвигать платформу в испаноязычных странах.

Ирина Баева — суперзвезда мексиканских мыльных опер, известная по ролям Даниэлы в теленовелле «Страсть и власть» и Лучианы в сериале «Вино любви» — поддержит проект онлайн-кинотеатра tvzavr MoviesChain в качестве эдвайзера. Переговоры о сотрудничестве были проведены с актрисой в рамках 59-го Каннского кинорынка Marche du Film. Ирина примет участие в презентации проекта на American Film Market (AFM), а также в Guanajuato International Film Festival Expresion en Corto, который пройдет в Мексике в июле. Кроме того, Баева станет одним из первых обладателей токенов «ZVR» — собственной криптовалюты платформы MoviesChain, IСO которой назначено на 2 квартал 2018 года.

«Я рада присоединиться к команде проекта MoviesChain by TVzavr, поскольку вижу в нём хорошие перспективы для развития и модернизации киноиндустрии в целом. Делать что-то новое и неординарное — всегда сложно. Еще сложнее донести это новое до аудитории. Поэтому очень важно дать молодым независимым кинематографистам возможность быть увиденными и услышанными. Я не обладаю большой экспертизой в IT, однако неплохо разбираюсь в кинопроизводстве, а также имею устойчивые деловые связи с ведущими продюсерами, режиссерами и правообладателями, особенно в испаноговорящих странах. Думаю, все это поможет нам вывести платформу на новый уровень», — говорит Ирина Баева.

Ирина Баев родилась и выросла в Москве. Будучи студенткой факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова , в 2012 году она отчислилась из университета и переехала в Мексику, чтобы осуществить свою мечту — стать актрисой мыльных опер. Выучив испанский в совершенстве за 3 месяца, Баева поступила в Centro de Educación Artística of Televise. Уже во время обучения она начала сниматься в телесериалах. К настоящему времени Ирина завоевала бешеную популярность не только в Мексике, но и во всей Латинской Америке. За роль в сериале «Страсть и власть» актриса получила премию Best Female Revelation for the TVyNovelas Awards — одну из самых престижных телепремий в мире.