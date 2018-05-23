Ещё
Полицейские и общественники провели в Калининграде презентацию книжки-раскраски «Забивака учит правилам безопасности»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

Полицейские и общественники провели в Калининграде презентацию книжки-раскраски «Забивака учит правилам безопасности» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В гимназии №2 2 состоялась торжественная презентация книжки-раскраски «Забивака учит правилам безопасности», задуманной и выпущенной силами сотрудников УМВД России по Калининградской области в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Мероприятие открыли сотрудники ПДН и ГИБДД, которые провели для учащихся дошкольного отделения уроки безопасности. Затем был дан старт зарядке, которую провел для учащихся мастер спорта по боевому самбо и дзюдо майор внутренней службы Михаил Самойлович. Следом спортивные навыки и боевые приемы борьбы продемонстрировали сотрудники спецподразделения «Гром».
На страницах книжки-раскраски главный герой символ чемпионата мира по футболу 2018 — волк Забивака учит детей тому, как себя вести на улицах, в парках, в общественном транспорте, вблизи водоемов и среди чужих людей. На каждой странице обязательно присутствует главный персонаж с предупреждением в стихотворной форме, например: «Если кто-то незнакомый Вас пытается позвать, то не нужно откликаться, лучше сразу убежать», «Светофор сказал нам ясно: красный свет — идти опасно!».
Книжкой-раскраской для детей занимались полгода. Идея использования символа ЧМ-2018, с целью охватить как можно больше детей в период грандиозного события, принадлежит старшему лейтенанту полиции Александру Портнову. Затем была кропотливая работа по выбору эскизов — двигались по одной странице в неделю, а потом — этапы согласований, которые завершились 17 апреля 2018 года в здании администрации Калининграда на совещании при председательстве заместителя главы города Сергея Воропаева.
Переведенную на английский язык книжку-раскраску согласовали Международная федерации футбола ФИФА и маркетинговая служба ФИФА.
Плотно работали с профессиональным художником Ольгой Дмитриевой: начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая, старший инспектор ПДН УМВД Ирина Ткач, инспектор по пропаганде ОБ ДПС Александр Портнов и заместитель председателя Общественного совета Олег Огородов.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Уссурийске Приморского края сотрудники полиции в рамках акции «Зарядка со стражем порядка» пригласили детей в конно-спортивный клуб Подопечные псковского детского дома сделали зарядку со стражем порядка Детский центр «Орленок» принимает участников всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вы москвич или «понаехавший»?63
Что скрывает смерть Листьева124
«Бандитский Петербург»: суровая реальность 90-х6
Создателей реалити-шоу обвинили в демонстрации порно7
Как живут актёры с дефектами внешности4
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
07:11
Раскрыта подноготная диснеевских злодеев
Кино
00:30
Создателей реалити-шоу обвинили в демонстрации порно
ТВ
04:57
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики
Кино
02:58
Бондарчук заставлял актёров рыть себе окопы
Кино
01:53
Что скрывает смерть Листьева
ТВ
00:57
Что погубило Диму Сомова из «Чучела»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение