Полицейские и общественники провели в Калининграде презентацию книжки-раскраски «Забивака учит правилам безопасности»

В гимназии №2 2 состоялась торжественная презентация книжки-раскраски «Забивака учит правилам безопасности», задуманной и выпущенной силами сотрудников УМВД России по Калининградской области в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Мероприятие открыли сотрудники ПДН и ГИБДД , которые провели для учащихся дошкольного отделения уроки безопасности. Затем был дан старт зарядке, которую провел для учащихся мастер спорта по боевому самбо и дзюдо майор внутренней службы Михаил Самойлович. Следом спортивные навыки и боевые приемы борьбы продемонстрировали сотрудники спецподразделения «Гром».

На страницах книжки-раскраски главный герой символ чемпионата мира по футболу 2018 — волк Забивака учит детей тому, как себя вести на улицах, в парках, в общественном транспорте, вблизи водоемов и среди чужих людей. На каждой странице обязательно присутствует главный персонаж с предупреждением в стихотворной форме, например: «Если кто-то незнакомый Вас пытается позвать, то не нужно откликаться, лучше сразу убежать», «Светофор сказал нам ясно: красный свет — идти опасно!».

Книжкой-раскраской для детей занимались полгода. Идея использования символа ЧМ-2018, с целью охватить как можно больше детей в период грандиозного события, принадлежит старшему лейтенанту полиции Александру Портнову. Затем была кропотливая работа по выбору эскизов — двигались по одной странице в неделю, а потом — этапы согласований, которые завершились 17 апреля 2018 года в здании администрации Калининграда на совещании при председательстве заместителя главы города Сергея Воропаева

Переведенную на английский язык книжку-раскраску согласовали Международная федерации футбола ФИФА и маркетинговая служба ФИФА.