Tele2 поддержит благотворительный утиный заплыв

Пятый благотворительный утиный фестиваль пройдет в московском парке «Красная Пресня» 26 мая 2018 года. В этот день сотни желтых резиновых уточек будут выпущены в Краснопресненский пруд и с помощью брандспойта поплывут к финишу по специально огороженному маршруту.

Цель благотворительного утиного заплыва — собрать средства в фонд поддержки детских социальных программ и привлечь внимание к инициативам социальных предпринимателей России. Принять участие в фестивале может житель любого города — для этого необходимо стать владельцем хотя бы одной резиновой уточки и зарегистрировать ее на сайте duckrace.ru. Приобрести желтых «спортсменов» также можно будет у организаторов в день проведения мероприятия.

Все зарегистрированные резиновые утята поборются за победу в гонке, а владельцы трех пловцов, которые первыми доберутся до финиша, и хозяин последней уточки получат в подарок смартфоны с SIM-картами Tele2 . Кроме того, организаторы приготовили призы для владельцев утят, выловленных случайным образом. Среди них сертификаты на книги, ужин в ресторане, бонусные карты кофеен и другие.

Утиный заплыв — распространенное благотворительное мероприятие, которое проводится во многих странах мира. В России он был впервые организован в 2013 году фондом «Навстречу переменам», и с тех пор акция проходит ежегодно. В 2017 году в заплыве участвовало порядка 1000 утят. Все собранные средства были перечислены в фонд поддержки некоммерческих организаций, работающих для улучшения жизни детей и подростков и защиты их интересов.

В число организаций, которые поддержит фонд «Навстречу переменам» в этом году, входят:

Московский мультимедийный проект «Детям о важном», который создан при помощи группы психологов и включает мобильное приложение, мультсериал, серию книг и образовательные игры;

Проект из Ростова-на-Дону — мобильное приложение, которое обучает детей с аутизмом навыкам распознавания и выражения эмоций;

Пензенское интерактивное научное шоу, направленное на профилактику вредных привычек среди детей и подростков;

Омский проект «Ангел» — центр реабилитации детей с ограниченными возможностями, где применяются авторские и инновационные методики;

Проект из Казани — телепрограмма «Давай дружить» для глухих и слабослышащих