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Tele2 поддержит благотворительный утиный заплыв
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Tele2 поддержит благотворительный утиный заплыв 

Волга Ньюс 59 минут назад
Фото: Волга Ньюс
Пятый благотворительный утиный фестиваль пройдет в московском парке «Красная Пресня» 26 мая 2018 года. В этот день сотни желтых резиновых уточек будут выпущены в Краснопресненский пруд и с помощью брандспойта поплывут к финишу по специально огороженному маршруту.
Цель благотворительного утиного заплыва — собрать средства в фонд поддержки детских социальных программ и привлечь внимание к инициативам социальных предпринимателей России. Принять участие в фестивале может житель любого города — для этого необходимо стать владельцем хотя бы одной резиновой уточки и зарегистрировать ее на сайте duckrace.ru. Приобрести желтых «спортсменов» также можно будет у организаторов в день проведения мероприятия.
Все зарегистрированные резиновые утята поборются за победу в гонке, а владельцы трех пловцов, которые первыми доберутся до финиша, и хозяин последней уточки получат в подарок смартфоны с SIM-картами Tele2. Кроме того, организаторы приготовили призы для владельцев утят, выловленных случайным образом. Среди них сертификаты на книги, ужин в ресторане, бонусные карты кофеен и другие.
Утиный заплыв — распространенное благотворительное мероприятие, которое проводится во многих странах мира. В России он был впервые организован в 2013 году фондом «Навстречу переменам», и с тех пор акция проходит ежегодно. В 2017 году в заплыве участвовало порядка 1000 утят. Все собранные средства были перечислены в фонд поддержки некоммерческих организаций, работающих для улучшения жизни детей и подростков и защиты их интересов.
В число организаций, которые поддержит фонд «Навстречу переменам» в этом году, входят:
Московский мультимедийный проект «Детям о важном», который создан при помощи группы психологов и включает мобильное приложение, мультсериал, серию книг и образовательные игры;
Проект из Ростова-на-Дону — мобильное приложение, которое обучает детей с аутизмом навыкам распознавания и выражения эмоций;
Пензенское интерактивное научное шоу, направленное на профилактику вредных привычек среди детей и подростков;
Омский проект «Ангел» — центр реабилитации детей с ограниченными возможностями, где применяются авторские и инновационные методики;
Проект из Казани — телепрограмма «Давай дружить» для глухих и слабослышащих
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