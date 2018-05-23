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Библиотека № 171 отметила День биологического разнообразия
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Библиотека № 171 отметила День биологического разнообразия 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
18 мая в библиотеке прошла встреча сотрудников ПИП «Битцевский лес» с ребятами из школы № 1212.
Гости библиотеки подготовили для детей интересную информационно-игровую программу «Живая планета». Ребятам рассказали о биоразнообразии в природе, наглядно показали, что может произойти, если один из биологических видов на земле исчезнет. Для детей был проведен мастер-класс, на котором все с увлечением делали весенние плетеные венки из цветной бумаги. Также сотрудники библиотеки подготовили к этому дню книжно-иллюстрированную выставку «Краски природы», где были представлены книги и журналы о природе. Целью мероприятия было напоминание о причинах изменения биологического разнообразия и возможности сохранения живой природы.
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