Библиотека № 171 отметила День биологического разнообразия

18 мая в библиотеке прошла встреча сотрудников ПИП «Битцевский лес» с ребятами из школы № 1212.

Гости библиотеки подготовили для детей интересную информационно-игровую программу «Живая планета». Ребятам рассказали о биоразнообразии в природе, наглядно показали, что может произойти, если один из биологических видов на земле исчезнет. Для детей был проведен мастер-класс, на котором все с увлечением делали весенние плетеные венки из цветной бумаги. Также сотрудники библиотеки подготовили к этому дню книжно-иллюстрированную выставку «Краски природы», где были представлены книги и журналы о природе. Целью мероприятия было напоминание о причинах изменения биологического разнообразия и возможности сохранения живой природы.