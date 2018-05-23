5 книг на лето: список от Билла Гейтса

Фото: Gates Notes

Билл Гейтс считает Леонардо да Винчи одним из самых удивительных людей в истории. Большинство знает его как художника, но на самом деле Леонардо интересовался множеством разных тем — от человеческой анатомии до театрального искусства.

Айзексон лучше всех смог собрать фрагменты из жизни да Винчи и объяснить, в чем заключалась его уникальность, считает Гейтс. Отличная книга, не уступающая по качеству другим биографиям от этого автора.

Кейт Боулер. «Всему есть причина, и другая ложь, которая мне нравилась»

Фото: Gates Notes

Когда у профессора истории христианства Кейт Боулер обнаружили рак толстой кишки на четвертой стадии, она решила разобраться, почему с ней произошло это несчастье. Неужели это было такое испытание воли? В итоге получились трогательные и на удивление забавные мемуары о вере и осознании своей смертности.

Джордж Сондерс. «Линкольн в Бардо»

Фото: Gates Notes

Билл Гейтс думал, что знает все об Аврааме Линкольне, но это книга заставила его переосмыслить некоторые части жизни этого человека. Автор добавил к историческим фактам Гражданской войны в США элементы фантастики: книга представляет собой долгую беседу со 166 призраками, среди которых есть погибший сын Линкольна. По словам Гейтса, произведение позволило ему почувствовать всю тяжесть горя и ответственности, которую испытал Линкольн. Это одна из тех увлекательных и необычных книг, которую захочется обсудить с другом после прочтения, говорит предприниматель.

Дэвид Кристиан. «Большая история всего»

Фото: Gates Notes

В книге рассказывается история вселенной — от Большого взрыва до развития современных сложных сообществ. При этом автор укладывает в единое повествование интересные наблюдения и доказательства из разных дисциплин. Дэвид Кристиан также разработал любимый Гейтсом курс по истории — «Большая история». Если вы его не слушали, то книга отлично вас к нему подготовит, а если вы с ним уже знакомы, то освежит ваши знания, говорит сооснователь Microsoft . Так или иначе, после прочтения «Большой истории всего» вы будете сильнее ценить роль человечества во вселенной.

Ганс, Ола и Анна Рослинг. «Фактологичность»

Фото: Gates Notes

Билл Гейтс рекомендует эту книгу буквально с момента ее выхода. Ганс Рослинг известен своими лекциями о международном здравоохранении. Его произведение помогает понять основополагающие истины мира — как жизнь в нем становится лучше и где ей необходимо помочь. При этом автор иллюстрирует свой рассказ незабываемыми историями из своей жизни. По словам Гейтса, это отличная последняя работа Рослинга (он скончался в прошлом году) и одна из лучших книг, которую он когда-либо прочел.

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