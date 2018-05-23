Присмотр за детьми будет урегулирован на законодательном уровне

Власти приступили к разработке системы сертифицирования услуг по присмотру за детьми. На уровне Правительства уже ведутся консультации по этому поводу, а парламентарии готовятся к разработке правовой основы для введения сертификатов для нянь.

Закон, в котором будут прописаны требования к услугам «детских сиделок», станет одним из основополагающих документов в рамках Десятилетия детства, сказала « Парламентской газете » член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова

Забота на профессиональном уровне

Около 300 тысяч детей от 1,5 до 3 лет по всей России находятся в очереди в детские сады. При этом, по данным детского омбудсмена Анны Кузнецовой , около 90 процентов услуг по присмотру за детьми находятся в теневом секторе экономики. Это значит, что родители, нанимая нянь, не имеют достоверных сведений об их опыте, профессионализме и состоянии здоровья.

В таких условиях введение единой системы сертификации услуг по присмотру за детьми приобретает особую актуальность. Особенно в них нуждаются матери-одиночки и семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Не меньший спрос на услуги «детских сиделок» идёт от семей, где оба родителя вынуждены работать, а также от семей, планирующих завести второго или третьего ребёнка.

Требования, которые государство сформулирует для нянь, должны быть адекватные, но одновременно гарантирующие высокое качество их услуг, считает депутат Ольга Павлова. «Это должны быть профессиональные люди, которые являются педагогами, любят детей, понимают основы гигиены и возрастной физиологии», — отметила она.

Законодатель добавила, что сертификация поставит заслон для недобросовестных работников, которые могут издеваться над своими воспитанниками и причинять им психический или физический вред. «Благодаря сертификации такие люди не смогут работать в этой сфере», — убеждена Ольга Павлова.

Пока нельзя сказать, станет ли новое требование обязательным или получать сертификаты няни будут по собственному желанию, отметила собеседница «Парламентской газеты». Ранее руководитель проект-центра при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребёнка Сергей Рыбальченко отмечал в СМИ, что в соответствии с нынешним законодательством сертификация нянь может быть только добровольной.

Концепция на подходе

По словам Ольги Павловой, сейчас концепция системы сертификации нянь обсуждается в Правительстве между тремя ведомствами: Минтрудом Минобразования (ныне разделённом на два министерства) и Минздравом . После того как исполнительная власть определится с подходом, законодатели смогут приступить к разработке правовых основ для запуска этой системы.

О том, что обсуждения этого вопроса уже начали, 21 мая сообщил министр труда Максим Топилин . «Важно найти понятный баланс, чтобы не было избыточных требований», — отметил он в ходе всероссийской конференции «Направление 2026», организованной «Единой Россией» . Например, сказал он, не нужно требовать от нянь обязательного медицинского образования, так как это существенно ограничит возможности желающих работать в этой сфере.

Выступавший в рамках того же мероприятия глава фракции единороссов в Ульяновской области Ростислав Эдварс добавил, что назрела острая необходимость принятия на федеральном уровне нормативных актов, которые позволят создать правовую основу для внедрения единой системы предоставления услуги сертифицированной няни.

В январе 2018 года Минтруд опубликовал проект профстандарта для нянь. По данным прессы, документ уже прошёл обсуждение в Общественной палате и Экспертном совете при Правительстве РФ и может вступить в силу уже в этом году.

Профстандарт разделён на четыре части: в каждом содержатся отдельные требования к сиделкам, которые присматривают за детьми до года, от года до трёх лет и старше трёх лет, а также к няням, которые работают с детьми-инвалидами. Общее у всех разделов — требование к умению обеспечить безопасность, правильное питание и развивающие занятия для малыша, а также следить за состоянием его здоровья и уметь оказать в случае необходимости первую медицинскую помощь.

Предположительно, стандарт будет носить рекомендательный характер, а для соответствия ему няням нужно будет пройти курс обучения общей продолжительностью 144 часа. Как сообщал СМИ Сергей Рыбальченко, после того, как профстандарт будет утверждён, под него будут переориентированы все обучающие программы в государственных и частных учреждениях, а также в НКО.