Фестиваль «Весна в Бутырском» состоялся в Гончаровском парке

В Бутырском районе на днях состоялся фестиваль творческого и исполнительского мастерства «Весна в Бутырском». Мероприятие прошло в Гончаровском парке.

Ежегодно различные самодеятельные коллективы района собираются на сцене Гончаровского парка, чтобы продемонстрировать свои таланты и достижения. Традиция зародилась 14 лет назад, и с каждым годом фестиваль становится все более красочным, разноплановым и многолюдным.

Следующий год станет для фестиваля юбилейным. Желающие принять участие могут позвонить по телефону 8 (495) 618-05-69 и уточнить подробности. (то)