Ещё
Фестиваль «Весна в Бутырском» состоялся в Гончаровском парке
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

Фестиваль «Весна в Бутырском» состоялся в Гончаровском парке 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
В Бутырском районе на днях состоялся фестиваль творческого и исполнительского мастерства «Весна в Бутырском». Мероприятие прошло в Гончаровском парке.
Ежегодно различные самодеятельные коллективы района собираются на сцене Гончаровского парка, чтобы продемонстрировать свои таланты и достижения. Традиция зародилась 14 лет назад, и с каждым годом фестиваль становится все более красочным, разноплановым и многолюдным.
Следующий год станет для фестиваля юбилейным. Желающие принять участие могут позвонить по телефону 8 (495) 618-05-69 и уточнить подробности. (то)
Управа Бутырского района города Москвы: последние новости
В кинотеатре на Костякова бесплатно покажут широкоформатный фильм по роману Константина Федина Фильмы о Дальнем Востоке увидят посетители кинотеатра на Костякова В кинотеатре на Костякова бесплатно покажут драму Сергея Эйзенштейна «Александр Невский»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вы москвич или «понаехавший»?63
Что скрывает смерть Листьева124
«Бандитский Петербург»: суровая реальность 90-х6
Создателей реалити-шоу обвинили в демонстрации порно7
Как живут актёры с дефектами внешности4
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
07:11
Раскрыта подноготная диснеевских злодеев
Кино
00:30
Создателей реалити-шоу обвинили в демонстрации порно
ТВ
04:57
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики
Кино
02:58
Бондарчук заставлял актёров рыть себе окопы
Кино
01:53
Что скрывает смерть Листьева
ТВ
00:57
Что погубило Диму Сомова из «Чучела»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение