Ещё
Хазанов допустил возврат к озвучке попугая Кеши
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

Хазанов допустил возврат к озвучке попугая Кеши 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Народный артист РФ в эфире НСН рассказал о поступившем предложении к возвращению в мультфильм «Возвращение блудного попугая».
Руководитель Театра эстрады, Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов, который ранее озвучивал известного персонажа попугая Кешу в первых выпусках, может принять участие в продолжении мультфильма. Об этом актёр рассказал в эфире НСН.
«Я получил предложение на рассмотрение вернуться к этому персонажу. Я сказал: «Давайте попробуем»», — заявил НСН Хазанов.
По словам артиста, «ничего более подробного» он больше рассказать не может.
Напомним, ранее стало известно, что «Союзмультфильм» снимет продолжение мультика «Возвращение блудного попугая». Пилотная серия уже готовится. Сценарий к ней написал автор вышедших ранее эпизодов про попугая Кешу Александр Курляндский. В новой версии главный герой предстанет в образе современного стендапера. Если мультик будет популярен, то киностудия может снять полнометражную версию, сообщает РБК.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Удобная парковка, шиномонтаж и 100 внедорожников ждут автолюбителей на «НАШЕСТВИИ» 2018 Нудисты пригрозили Милонову расправой за запрет ходить без одежды Запашные подружат всех футбольных фанатов мира
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вы москвич или «понаехавший»?63
Что скрывает смерть Листьева124
«Бандитский Петербург»: суровая реальность 90-х6
Создателей реалити-шоу обвинили в демонстрации порно7
Как живут актёры с дефектами внешности4
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
07:11
Раскрыта подноготная диснеевских злодеев
Кино
00:30
Создателей реалити-шоу обвинили в демонстрации порно
ТВ
04:57
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики
Кино
02:58
Бондарчук заставлял актёров рыть себе окопы
Кино
01:53
Что скрывает смерть Листьева
ТВ
00:57
Что погубило Диму Сомова из «Чучела»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение