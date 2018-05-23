Хазанов допустил возврат к озвучке попугая Кеши

Народный артист РФ в эфире НСН рассказал о поступившем предложении к возвращению в мультфильм «Возвращение блудного попугая».

Руководитель Театра эстрады, Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов , который ранее озвучивал известного персонажа попугая Кешу в первых выпусках, может принять участие в продолжении мультфильма. Об этом актёр рассказал в эфире НСН.

«Я получил предложение на рассмотрение вернуться к этому персонажу. Я сказал: «Давайте попробуем»», — заявил НСН Хазанов.

По словам артиста, «ничего более подробного» он больше рассказать не может.