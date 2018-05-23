Хазанов допустил возврат к озвучке попугая Кеши 

Народный артист РФ в эфире НСН рассказал о поступившем предложении к возвращению в мультфильм «Возвращение блудного попугая».
Руководитель Театра эстрады, Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов, который ранее озвучивал известного персонажа попугая Кешу в первых выпусках, может принять участие в продолжении мультфильма. Об этом актёр рассказал в эфире НСН.
«Я получил предложение на рассмотрение вернуться к этому персонажу. Я сказал: «Давайте попробуем»», — заявил НСН Хазанов.
По словам артиста, «ничего более подробного» он больше рассказать не может.
Напомним, ранее стало известно, что «Союзмультфильм» снимет продолжение мультика «Возвращение блудного попугая». Пилотная серия уже готовится. Сценарий к ней написал автор вышедших ранее эпизодов про попугая Кешу Александр Курляндский. В новой версии главный герой предстанет в образе современного стендапера. Если мультик будет популярен, то киностудия может снять полнометражную версию, сообщает РБК.