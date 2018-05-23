Команда из ЮВАО стала победителем соревнований

В минувшие выходные прошел двухдневный полевой лагерь «Юный водник», в котором приняли участие школьники 14-17 лет из всех округов столицы.

На старт вышли более 30 команд, чтобы продемонстрировать свое мастерство в плавании, спасении утопающего, оказании потерпевшему первой помощи. Состязания проводились на открытом водоеме на базе поисково-спасательной станции «Строгино» и в бассейне Учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям города Москвы.

— Основная цель наших соревнований — безопасность детей. Команды демонстрируют очень высокий уровень подготовки и хорошие результаты, — говорит начальник отдела по подготовке и обучению Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы Александр Платов. — Однако, первое и основное: сохранить их здоровье и жизнь, второе: научить их действовать в любой экстремальной ситуации и при любых условиях — в дождь, в снег, на воде, под водой. Они все — победители, просто потому, что уже знают, что нужно делать и как спасти жизнь.

В бассейне УМЦ по ГО и ЧС ребята состязались в плавании на 50 метров вольным стилем, выполняли проныривание под водой, а затем их ожидала комбинированная эстафета. Последняя дистанция — самая зрелищная. Участники команд совершали заплыв в спасательных жилетах, транспортировку пострадавшего, плавание со спасательным буем и плавание с переносом предмета над водой. И все это на скорость.

«На берегу» школьники должны были оказать первую помощь условному пострадавшему и ответить на вопросы судей из «Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма». Завершал этап конкурс стенгазет, где юные водные спасатели рассказывали о своих командах и, конечно же, о безопасности на воде.

Второй этап соревнований проходил на ПСС «Строгино» ГКУ «МГПСС».

Школьники перебирались по плавучим мосткам за манекеном-пострадавшим, соревновались в умении быстро и слаженно управлять надувной лодкой, демонстрировали действия по оказанию помощи условному утопающему и навыки сердечно-легочной реанимации. Ребятам требовалось правильно подать спасательный круг и конец Александрова в условный квадрат, отмеченный на акватории буйком.

По словам Игоря Анюгина, заместителя начальника Управления по САО Департамента ГОЧСиПБ, соревнования команд в рамках проведения полевого лагеря «Юный водник» способствуют воспитанию культуры водопользования и готовности к правильным действиям в экстремальных ситуациях на воде.

— В таких мероприятиях юные водники готовятся к активному участию в деле охраны жизни людей на воде. У ребят формируется готовность к действиям в чрезвычайных ситуациях, — сказал Игорь Анюгин.

По итогам соревнований первенство завоевала команда ГБОУ ДО г. Москвы «Дворец творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара» (Юго-Восточный округ).

Второй результат у команды ГБОУ г. Москвы «Школа № 709» (Северо-Восточный округ).

Тройку лидеров замыкает команда ГБОУ ДО г. Москвы «Дворец творчества детей и молодежи „Неоткрытые острова“ (Северо-Западный округ).

Команда-победительница московских соревнований примет участие во Всероссийском полевом лагере „Юный водник“.