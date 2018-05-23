В библиотеке на Путевом юные читатели встретятся с автором детских книг и поучаствуют в веселых конкурсах

Открытая праздничная программа, приуроченная ко Дню защиты детей, состоится в воскресенье, 3 июня, в библиотеке №64 на Путевом проезде, 38а. Как сообщила заведующая культурным учреждением Инара Гочияева, программа праздника будет весьма насыщенной.

— Мы организуем встречу с детской писательницей Екатериной Ждановой. Будет проводиться показ мультфильмов в рамках проекта «Москва анимационная». Также ребят ждут конкурсы, увлекательный квест по страницам любимых книг и мастер-класс «Пусть всегда будет Солнце», — рассказала Гочияева.

Всех желающих ждут 3 июня к 17.00, участие свободное. Возрастных ограничений нет. (ак)