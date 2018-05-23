В Новом Уренгое школьники жарили зефир у Вечного огня

В Новом Уренгое с подростками, пришедшими погреться к Вечному огню, провели беседу сотрудники полиции. Ранее в сети проявились фотографии детей, взобравшихся на мемориал. Некоторые пользователи предположили, что подростки жарили там маршмеллоу, как на костре.

Поступок школьников вызвал активное обсуждение среди горожан. Некоторые высказали мнение, что дети могли лишь погреться, но не устраивать «пикник». Большинство, назвало произошедшее вандализмом.

«По данному факту сотрудниками полиции с данными несовершеннолетними проведена профилактическая беседа, направленная на формирование законопослушного поведения и недопущения противоправных действий с их стороны. Родителям рекомендовано побеседовать с детьми и рассказать о подвиге советского народа и значении «Вечного огня», — сообщает пресс-служба УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Фото: wikimedia.org