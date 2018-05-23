Ещё
Отряд позорников: в китайских кинотеатрах перед началом фильма показывают фотографии должников
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Пчелка Майя и кубок меда
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

Отряд позорников: в китайских кинотеатрах перед началом фильма показывают фотографии должников 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Как бороться с должниками, если все методы уже испробованы и ничего не помогает? В Китае теперь используют довольно противоречивый способ. В кинотеатрах до начала фильма включают короткие клипы, где и показывают фотографии провинившихся заемщиков, чтобы стыдно было перед согражданами.
Источник: Oddity Central
Ведущим «ролика позора» выступает анимированный персонаж, который призывает зрителей «взглянуть на этих laolai». Laolai — термин, которым называют заемщиков, не возвращающих вовремя долги. Потом на экране крупным планом появляются фотографии и все данные провинившихся. А чтобы метод был еще эффективнее, лица заемщиков показывают в кинотеатрах их районов.
«Общественное порицание стало распространенной тактикой наряду с занесением должников в черный список и ограничениями на выезд», — заявил начальник по вопросам исполнения судебных решений.
Такие ролики — один из способов публичного порицания в Китае. В прошлом году правительство развернуло целую программу, согласно которой обнародовали имена, номера, фотографии и адреса недобросовестных заемщиков и распространили по различным каналам. Таким образом их хотели принудить выплатить долги. В некоторых городах фотографии злостных неплательщиков размещали на рекламных щитах, медиаэкранах и даже на автобусах.
Bigpicture.ru: последние новости
11 величайших запрещенных киноплакатов Художник комбинирует фото знаменитостей, чтобы получить идеальный образ «Лестница мертвецов» в австрийском концлагере Маутхаузен
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: вы москвич или «понаехавший»?63
Что скрывает смерть Листьева124
«Бандитский Петербург»: суровая реальность 90-х6
Создателей реалити-шоу обвинили в демонстрации порно7
Как живут актёры с дефектами внешности4
Видео
00:30
Ведущая остановила коня на скаку в прямом эфире
ТВ
02:20
Кендрик Ламар запретил белой фанатке петь его трек
Концерты
05:53
Тимати и Крид высмеяли модных рэперов в новом клипе
Концерты
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
07:11
Раскрыта подноготная диснеевских злодеев
Кино
00:30
Создателей реалити-шоу обвинили в демонстрации порно
ТВ
04:57
За эти роли актёров невзлюбили зрители и критики
Кино
02:58
Бондарчук заставлял актёров рыть себе окопы
Кино
01:53
Что скрывает смерть Листьева
ТВ
00:57
Что погубило Диму Сомова из «Чучела»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение