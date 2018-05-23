Отряд позорников: в китайских кинотеатрах перед началом фильма показывают фотографии должников

Как бороться с должниками, если все методы уже испробованы и ничего не помогает? В Китае теперь используют довольно противоречивый способ. В кинотеатрах до начала фильма включают короткие клипы, где и показывают фотографии провинившихся заемщиков, чтобы стыдно было перед согражданами.

Источник: Oddity Central

Ведущим «ролика позора» выступает анимированный персонаж, который призывает зрителей «взглянуть на этих laolai». Laolai — термин, которым называют заемщиков, не возвращающих вовремя долги. Потом на экране крупным планом появляются фотографии и все данные провинившихся. А чтобы метод был еще эффективнее, лица заемщиков показывают в кинотеатрах их районов.

«Общественное порицание стало распространенной тактикой наряду с занесением должников в черный список и ограничениями на выезд», — заявил начальник по вопросам исполнения судебных решений.

Такие ролики — один из способов публичного порицания в Китае. В прошлом году правительство развернуло целую программу, согласно которой обнародовали имена, номера, фотографии и адреса недобросовестных заемщиков и распространили по различным каналам. Таким образом их хотели принудить выплатить долги. В некоторых городах фотографии злостных неплательщиков размещали на рекламных щитах, медиаэкранах и даже на автобусах.