Культурный центр «Доброволец» откроет летний сезон детским праздником в 14 микрорайоне

Культурный центр «Доброволец» приглашает всех желающих 31 мая в 16.00 на детский праздник «Здравствуй, лето!». Событие пройдет в Пушкинском дворике в 14 микрорайоне Зеленограда у корпуса 1414.

В программе: веселые, активные, развивающие игры с клоунами-аниматорами; мыльные пузыри; аквагрим; увлекательные мастер-классы творческой студии Детского центра «Добрознание», познавательной группы «Экспериментариум», а также консультации и мини-занятия раннего развития со специалистом программы М. Монтессори.

Вход свободный (2+).