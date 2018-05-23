Культурный центр «Зеленоград» проведет детский курс по оригами

С 5 по 9 июня Культурный центр «Зеленоград» приглашает детей на летний интенсив «Подвижное оригами». Курсы будут начинаться в 11.00 на летней веранде культурного учреждения.

«Подвижное оригами» — это ознакомительный курс увлекательных занятий по изготовлению подвижных изделий из бумаги, выполненных в технике древнего японского искусства оригами. За одно занятие каждый ребенок сможет сложить из обычного листа бумаги фигурку, которая будет сразу двигаться: летать, прыгать, плавать и т.д.

Занятия помогают развивать мелкую моторику рук и глазомер, память и мышление, внимание и восприятие, воображение и фантазию. Одновременно происходит знакомство с окружающим миром, обогащение жизненного опыта ребенка и его словарного запаса, развитие речи, коммуникативных способностей, навыков общения в коллективе и формирование нового круга друзей по интересам.

Ведущей станет Светлана Максимкина, педагог по оригами, ведущий методист КЦ «Зеленоград».

Вход свободный по предварительной записи на сайте КЦ «Зеленоград».