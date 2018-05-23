В Северном Тушине проведут цикл мастер-классов по скрапбукингу

В районе Северное Тушино пройдет цикл мастер-классов по изготовлению открытки в технике скрапбукинга. Занятия будут проходить каждую среду и пятницу с 6 по 29 июня в 14.00.

— Групповые мастер-классы будут посвящены теме «Московская открытка». Их проведет профессиональный педагог — художник Ирина Морозова . Участники познакомятся с основными стилями техники скрапбукинга и инструментами, научатся работать с материалом и изготовлять поделки, — сообщили в пресс-службе Дома культуры «Алые паруса».

Вход свободный. Количество мест ограниченно. Приглашаются участники от 25 лет и старше. Предварительная регистрация по ссылке: gbuk-g-moskvy-dom-kultury.timepad.ru/event/728505.

Мастер-классы будут проходить по адресу: ул. Свободы, дом 91.