Будет жарко: ваш подробный гороскоп на лето

На какой месяц запланировать серьезные процедуры по уходу за кожей? Когда отправиться отдыхать, а когда сконцентрироваться на работе? Астропсихолог Лилия Любимова рассказывает, какие важные события в сферах семьи, карьеры, материнства и красоты принесет грядущее лето.

Лето 2018 года несет с собой несколько планетарных событий, которые будут подталкивать нас прежде всего к спокойному отдыху. Ритм жизни немного замедлится, и это позволит нам по-настоящему отдохнуть, не думая о карьере и работе.

Первое планетарное событие — ретроградный Меркурий. Он будет находиться в ретроградной фазе с 26 июля по 19 августа. В это время мы можем столкнуться с некоторыми сложностями по его функциям: поездки, перемещения, общение, обучение, коммуникации, документы, переговоры.

Вместе с Меркурием в ретроградную фазу вступит и Марс — планета, отвечающая за нашу активность. В ретроградной фазе он будет находиться с 26 июня по 27 августа. В это время наша энергичность, инициативность, жажда деятельности чуть притормозят. И этот период прекрасно подходит для того, чтобы как следует отдохнуть и расслабиться.

Ретроградное движение Марса летом может быть неблагоприятным только для спортсменов и их достижений. Всем, кто любит спорт, следует быть осторожнее и не переусердствовать с физической нагрузкой в период ретро Марса. Особенно следует быть внимательнее в период с 26 июля по 19 августа. В это время ретроградно будут двигаться обе планеты — и Меркурий, и Марс.

Также летом нас ждет целых три затмения. 13 июля, 27 июля и 11 августа. Их особенный характер поспособствует всем нам в завершении старых дел и избавлении от всего лишнего, ненужного, прошлого.

Для всех нас июнь будет самым позитивным месяцем лета! Наша главная задача — как следует расслабиться и отдохнуть. В это время Юпитер и Сатурн тоже движутся ретроградно и словно заставляют нас на время забыть об амбициях и карьерных достижениях, и посвятить больше времени отдыху, расслаблению и земным делам.

Отложите до сентября ремонт, строительство и обустройство своей квартиры или дома. Разрешите себе насладиться летом по-настоящему. Планеты включают зеленый свет для полноценного отдыха, поэтому мой вам совет: пользуйтесь этой возможностью, которая бывает не так уж и часто!

В июне положение планеты Юпитер не способствует контактам с начальством, государственными структурами и другими учреждениями. Лучше отложить эти дела и с чистой совестью настроиться на отпуск! Любые способы отдыха будут хороши, от активных походов в горы с палаткой до ленивого пребывания на пляже.

Учтите важный момент в июне. Во второй декаде Уран будет делать квадратуру к Венере. Это может спровоцировать желание радикальных перемен и экспериментов с внешним видом и в личных отношениях. Но в этом случае лучше удержаться, потому что результат вашего решения, принятого в эмоциональном порыве, вряд ли окажется в итоге положительным.

Во втором месяце лета ситуация существенно поменяется. В конце месяца к ретро Марсу добавится еще и Меркурий в ретроградной фазе. Это привнесет замедление всех процессов. А затмения — солнечное 13 июля и лунное 27 — прибавят событий. Все ваши начинания могут пойти не так, как вы планировали. Отдых может не оправдать ваших ожиданий. Экскурсии, музеи, посещение достопримечательностей могут вас скорее утомить, чем наполнить энергией. В этот период обычный «тюлений» отдых на пляже подойдет лучше всего.

Будьте внимательны, планирую отдых на первую декаду июля. Напряженный аспект Урана к Марсу может повлиять на поломки сложных механизмов, транспорта, вызвать неожиданные ситуации на дороге. Главный девиз: чем меньше поспешности в деле, тем лучше.

В июле будьте особенно рациональны в денежных тратах. Венера перейдет в знак практичной Девы, которая не терпит безрассудства. Чтобы не волноваться о деньгах по возвращении с дорогостоящего курорта, оставьте дома заначку.

Август

Самым трудным периодом за все лето обещают быть первые 20 дней августа.

Влияние затмения, которое произойдет 11 августа, продлится до середины месяца. Это время может быть богатым на неожиданные события, так как затмение произойдет вкупе с ретроградным движением Меркурия и Марса.

Деловые процессы временно замрут, а трудовые подвиги не принесут особых результатов. Это же коснется и отдыха. Ретроградный Меркурий внесет хаос и путаницу, а Марс — неожиданные препятствия.

В этот период могут быть некоторые трудности в отпуске. Опоздания транспорта, отмена рейсов, нарушение графиков, путаница. Возможно, вы с этим не столкнетесь и вовсе, но, если так произошло, — отнеситесь к этому с изрядной долей мудрости. Не воспринимайте перенос рейса как большую трагедию. Используйте это время, чтобы посидеть в кафе, пообщаться с близкими людьми или поработать за ноутбуком в зале ожидания.

В августе (особенно в первые две недели месяца) удачным будет отдых, который связан с уединением, тишиной. Хорошо, если ваш отдых будет наполнен смыслом: посещение монастырей, паломничество, духовные практики. Проводите больше времени в одиночестве, в гармонии с собой и природой. В это время хорошо очищать организм и собственные мысли.

Третья декада августа порадует нас тем, что планеты будут возвращаться к своему прямому движению, а жизнь войдет в привычную колею. Можно начинать жить активной жизнью и планировать любые виды отдыха. Единственное — дозируйте физические нагрузки. Перед осенью лучше перестраховаться и набраться сил.

Карьера: в летний период вас ждет множество событий, связанных с работой, благодаря которым к осени вы станете значительно опытнее и мудрее. Это время не очень способствует зарабатыванию денег, поэтому лучше сразу переключиться на режим экономии. Уже с сентября ситуация изменится к лучшему. Вы сможете пользоваться своими новыми приобретенными навыками, в том числе и умением экономить.

Любовь: лето будет для вас очень насыщенным. Вы сможете пережить весь спектр чувств и эмоций: и сильную страсть, и разлад со второй половинкой, и бурное примирение. Совместный отпуск лучше всего планировать с середины июня по середину июля — в этот период взаимопонимание будет максимальным. В другое время вы можете скорее устать друг от друга, чем отдохнуть.

Дети: вы сможете стать еще ближе со своим ребенком. Старайтесь проводить вместе больше времени и говорить по душам. Удачным будет совместный отдых. Не стоит отправлять ребенка на все лето к бабушке — он вам ничуть не помешает наслаждаться отпуском. Если вы задумывались о зачатии ребенка, то в июне вы можете успешно реализовать это желание.

Здоровье: жаловаться на здоровье вам не придется, особенно если вы займетесь укреплением иммунитете и заботой о собственном самочувствии в июне. А именно — до 26 числа. Вам пойдет на пользу отдых на природе: горы, море, реки, озера. Выбирайте то, что вам больше по душе. Главное предупреждение — берегите голову и не рискуйте лишний раз.

Красота: заниматься своей внешностью лучше всего по возвращению из отпуска. Процедуры красоты, особенно инъекции, безопаснее всего делать в первой декаде июля.

Телец

Карьера: летом вы можете почувствовать желание острых перемен в вашей деятельности. Если вы твердо решили уйти с предыдущего места работы, то не стоит искать новое место до конца лета. Лучше отдохните. Если вас устраивает ситуация на текущей работе, то тогда просто настройтесь на перемены. Они могут бы не так страшны, как вы себе их представляете.

Любовь: в любви будет все спокойно и стабильно, как вы и любите. Небольшие конфликты могут возникнуть в конце июня, но, благодаря вашему терпению, легко сойдут на нет. Для совместного отдыха подойдет время с середины июля по середину августа. Первая половина июня — прекрасное время для новых знакомств, которые могут перерасти в нечто большее.

Дети: в июле и августе возможны недопонимания с детьми. Постарайтесь находить компромиссы и не ссориться. Будет спокойнее, если вы отдохнете по отдельности. Совместный отдых лучше всего запланировать на первый месяц лета — он будет самым удачным.

Здоровье: для вашего самочувствия лучше всего подойдет не слишком активный отдых. Восстановить силы вам удастся на даче, на пляже, в деревне или в спокойной (пусть даже немного скучной) стране. Лучше всего планировать свой отдых на июнь или конец августа — начало сентября. Главное — следить за питанием и не переедать. Возможен набор лишних килограммов. (О десяти принципах правильного питания мы писали тут).

Красота: стать красивее и стройнее вам помогут расслабляющие процедуры: медитации, массаж, спа-процедуры. Вы их можете делать в любое время, как только почувствуете желание отдохнуть душой и телом. (О лучших спа-процедурах для трудоголиков мы рассказывали здесь).

Близнецы

Карьера: в июне не стоит планировать важных дел по работе: неожиданно возникающие препятствия будут мешать вам достигать своих целей. Лучше посвятить это время отдыху. А в июле и августе все кардинальным образом изменится в вашу пользу. Особенно удачными будут эти два летних месяца для тех, чья деятельность связана с водой, медициной, фармацевтикой.

Любовь: это лето вам может показаться скучным и совершенно не романтичным. Не стоит унывать! Если вы в поиске, то любовь может прийти к вам только в середине августа. Если же вы состоите в отношениях, старайтесь летом находить баланс между работой и личной жизнью. Меньше флиртуйте с противоположным полом, если хотите избежать конфликтов со второй половинкой.

Дети: с детьми вам прекрасно удастся найти общий язык. Проводите вместе больше времени. Удачными будут совместные мероприятия. Вовлекайте своих детей по максимуму в то, что любите вы сами. И, конечно, старайтесь больше общаться и интересоваться жизнью своего ребенка.

Здоровье: как бы ни было грустно, но отдых заграницей этим летом вам лучше не рассматривать. Идеальное время для этого наступит чуть позже — осенью. Лето проведите в родных широтах. Здесь также есть, что посмотреть! Тем более, это будет благоприятно для вашего самочувствия. Старайтесь выбирать места со свежим воздухом, подальше от проезжей части.

Красота: запланируйте серьезные процедуры по уходу за кожей на август. Именно в этот период они принесут отличный результат. Все остальное время поддерживать красоту поможет сон и правильное питание.

Карьера: для вас лето будет насыщенным на события. Однако на работе будет сложно сосредоточиться, потому что все ваши мысли будут о личной жизни и семье. Используйте это время для того, чтобы поразмышлять над своими наполеоновскими планами и собраться с силами. Отложите до осени всю активность, которая касается вашего бизнеса, работы, учебы.

Любовь: лето — время любви! Весь июнь вы будете ощущать всплеск романтики в вашей жизни. Вы можете услышать важные слова от любимого человека и даже получить предложение руки и сердца. Удачным будет совместный отпуск. В июле вас также ждут приятные события в личной жизни и неизменно — хорошее настроение.

Дети: вы можете с удивлением обнаружить, что ваши методы воспитания перестали работать на детях. Совместный отдых может доставить вам как положительные впечатления, так и быть беспощадным для ваших нервных клеток. Как поступить — слушайте свою интуицию. Немного терпения также не повредит.

Здоровье: в июне и июле серьезно заняться вопросами здоровья у вас может не получиться, ввиду большого количества событий в жизни. Август — более подходящий месяц для отпуска. Проведите его у воды. Для вашего самочувствия будут благоприятны водные процедуры. Старайтесь больше плавать.

Красота: для серьезных процедур подойдет время в начале июня. В остальные месяцы поддерживайте красоту с помощью водных процедур: старайтесь активно увлажнять свою кожу, берите с собой термальную воду для лица.

Карьера: этим летом вам следует всерьез задуматься над грядущими изменениями на работе, в бизнесе, учебе. В это время может измениться ваша должность, социальный статус. Это отличное время для реформ и перемен. Середина июня — середина июля — прекрасный период, когда вы сможете убедить в своей правоте кого угодно. Используйте эту возможность в своих карьерных целях.

Любовь: в любви вы можете столкнуться с нерешительностью своей второй половинки. В июле и августе вам будет особенно непросто договориться и найти компромиссы. Лучше отправляйтесь в совместный отпуск в июне и первых днях июля. Это время — расцвет ваших романтических чувств и бурной страсти.

Дети: в августе не стоит заставлять своих детей усиленно учиться и готовиться к школе. Им это будет даваться с огромным трудом. Лучше направьте их энергию на физическую активность и занятия в обучающих кружках. Лучше, если они будут проходить в игровой форме.

Здоровье: полноценный отдых поможет вам стать здоровее. Отдыхать можно в любое время. Пользуйтесь рекомендациями для всех знаков: июнь — без ограничений, а в июле и августе выбирайте спокойные виды отдыха, чтобы избежать ненужных травм.

Красота: июнь — прекрасное время для процедур красоты. В это время можно заняться решением проблем с кожей (увлажнение, очищение), а также восстановлением волос.

Карьера: июнь — самый насыщенный и активный месяц для вас в плане работы и карьеры. В это время будут происходить все основные события. Будьте активными, приложите усилия для достижения своих целей. Только сделайте это до 26 июня. После этого активность на работе начнет постепенно снижаться, и вашу предприимчивость никто не оценит. Зато с этого момента можно с чистой совестью переключаться на отдых.

Любовь: ваше время — с середины июля по середину августа. В этот период будут происходить все события, связанные с вашей личной жизнью. Одиноких Дев ждут знакомства. А тех, кто состоит в отношениях, ждет новый виток их развития, полный любви и романтики.

Дети: в начале июня будьте внимательны к самочувствию вашего ребенка, следите за его питанием и не усердствуйте с физическими и эмоциональными нагрузками. С середины июня до конца августа вы можете быть полностью спокойны за своего ребенка и даже отправить его погостить к бабушке или в летний оздоровительный лагерь.

Здоровье: для вашего самочувствия будет лучше провести время вдали от популярных курортов. Выбирайте места, где можно восстановить силы, побыть в одиночестве. Удачными будут курсы очищения организма, детокса, голодания. Если вы давно мечтали отдохнуть в безлюдном месте — у вас есть возможность ее реализовать. Для отдыха лучше всего подходит июль.

Красота: помните о том, что красота идет изнутри. Вам будет достаточно заботы о здоровье — это благоприятно отразится и на вашем внешнем виде. Старайтесь пользоваться натуральной косметикой.

Карьера: в июне не стоит настраиваться на отдых. Вас ждет множество работы! Месяц будет богат на встречи, переговоры, общение. Наберитесь терпения — это ваш задел на будущее. В июле вы можете получить очень выгодное предложение, которое решит ваши проблемы. Не отказывайтесь от него.

Любовь: летом вам будет нелегко договориться с партнером о чем-либо, в том числе и о месте отдыха. Попробуйте не проявлять так много инициативы в личной жизни и доверьтесь любимому человеку. Пусть он свозит вас туда, куда сам захочет. Главное — выбирайте достаточно пассивный отдых.

Дети: летом ваши дети смогут стать для вас не только помощниками в домашних делах, но и отличными компаньонами в рабочих делах. Поручите им что-нибудь ответственное, и вы удивитесь, с каким энтузиазмом они возьмутся за «взрослые» дела.

Здоровье: постарайтесь летом наладить свой режим. Старайтесь больше отдыхать и высыпаться. Если чувствуете необходимость немного поспать днем — выделяйте на это время. Не стоит также усердствовать с физическими нагрузками. Здоровье укрепят пешие неторопливые прогулки, плавание и легкая гимнастика по утрам.

Красота: летом вам следует обязательно сходить на массаж всего тела, поделать релакс-процедуры. Не стоит планировать серьезных изменений в своей внешности, лучше отложите их до осени.

Скорпион

Карьера: летом у вас будет не просто много работы, а очень много. С каждым месяцем ее будет все больше и больше, поэтому лучше запланируйте отдых на июнь. Вам ведь не хочется отвечать в отпуске на рабочие звонки и проверять электронную почту на пляже? В конце лета вы можете столкнуться с очень эмоциональными клиентами, поэтому постарайтесь максимально качественно отдохнуть, чтобы сохранять спокойствие.

Любовь: этим летом в вас проснется сильная страсть и желание соблазнять. Особенный пик придется на начало июля и август. В это время могут завязаться романтические знакомства. Главное предупреждение — избегайте мимолетных курортных романов. Для тех, кто состоит в отношениях, самое главное — не заставлять партнера ревновать. Направьте свою энергию на ваши отношения.

Дети: с детьми вам будет справиться непросто. Вам даже может казаться, что ситуация вышла из-под вашего контроля. Попробуйте обратиться за советами к тем, у кого больше опыта.

Здоровье: звезды советуют вам отдохнуть у воды (море, реки, озера). Лучше всего запланировать отпуск на июль. Пейте много воды, увлажняйте кожу лица и тела, принимайте ванны. Вода лучше всего поможет вам избавиться от напряжения.

Красота: уделите особое внимание своей фигуре. Занимайтесь спортом, ходите на массаж, увлажняйте и питайте кожу. Легкий загар вам также не повредит. (О том, как получить идеальный загар, мы писали тут).

Стрелец

Карьера: летом не стоит полагаться на удачу и счастливый случай, если хотите продвинуться по карьерной лестнице. Продвижение возможно в конце лета, но только в том случае, если вы приложите собственные усилия. А еще вам помогут ваши внешние данные! Будьте улыбчивыми и уделяйте больше времени себе и своей внешности.

Любовь: июнь и июль — два ярких месяца для представителей вашего знака, когда возможны судьбоносные встречи, приятные сюрпризы и романтические приключения. Ближе к концу лета вам будет непросто найти баланс между работой и личной жизнью. Постарайтесь сделать так, чтобы ни одна из сфер не страдала.

Дети: с детьми будет непросто. Тут уж вам выбирать, как поступать. Главное — не ругайтесь, этим самым вы только подорвете свой авторитет. Старайтесь разговаривать со своими детьми на равных. Будьте для них более мудрым и взрослым учителем.

Здоровье: для восстановления и укрепления здоровья подойдет лечебный курорт или спа-отель. Не стоит пытаться восстанавливать силы на даче или в ближайшем пригороде — это не принесет вам много впечатлений. Благоприятнее всего скажутся поездки заграницу. Совместите их с процедурами для здоровья — и этого заряда вам хватит на весь год.

Красота: июль и август — самые лучшие месяцы для косметических процедур. Благодаря им вы сможете поддержать свою красоту и женственность. Если вы давно не были у стоматолога — посетите его. Вы ведь помните, что улыбка пригодится вам в вашем карьерном продвижении?

Козерог

Карьера: на работе летом у вас может быть период затишья. Используйте это время для получения новых знаний, особенно в июне и июле. В августе вас могут ждать интересные предложения по работе. Старайтесь не конфликтовать с коллегами и партнерами женского пола — именно от них вы можете получить деловое предложение.

Любовь: до 14 июня вам может быть непросто достичь взаимопонимания со своей второй половинкой — вы будете перетягивать одеяло на себя. Не стоит упорно стоять на своем, старайтесь находить компромиссы. Если хотите добавить в ваши отношения больше романтики, отправляйтесь в совместный отпуск в период с середины июля по середину августа.

Дети: вы можете быть слишком требовательными и строгими к своим детям. Однако сейчас дать им получше отдохнуть и восстановить силы к новому учебному году. Старайтесь не напрягать их слишком сильно, пусть насладятся летом в полной мере.

Здоровье: избегайте экстремальных видов отдыха — последствия могут оказаться для вас непредсказуемыми и травмоопасными. Особенно вам следует беречь позвоночник и суставы. Занимаясь спортом, обязательно делайте разминку. Для восстановления душевного равновесия лучше отправиться в места, в которых вы никогда не были.

Красота: летом стоит воздержаться от любых процедур для кожи, кроме привычного вам ухода. Особенно не стоит экспериментировать с новыми косметическими средствами, которые вы никогда не пробовали.

Водолей

Карьера: в летнее время вам следует проявлять внимательность при заполнении и подписании любых документов. Не забывайте читать то, что написано мелким шрифтом. На работе возможны разные ситуации, иногда вас даже будут пытаться вывести из себя. Сохраняйте спокойствие. Подумайте заранее, как избежать тех или иных конфликтных ситуаций.

Любовь: ваше время любви — август. Возможны новые знакомства и приятные события на любовном фронте. В конце июня — начале июля старайтесь не конфликтовать со своей второй половинкой. Учитесь искать компромиссы и договариваться.

Дети: в июне вы будете на одной волне с вашими детьми. В это время лучше всего отправиться в совместные путешествия или найти способы получить новые впечатления, не уезжая из города. В июле и августе возможны детские капризы, но вы, благодаря творческому подходу, найдете способ с ними справиться.

Здоровье: для восстановления сил вам необходим полноценный отдых. Особенно сильный оздоровительный эффект вы ощутите в июне. Старайтесь больше расслабляться, но и об интеллектуальных впечатлениях не забывайте. Будьте осторожны в путешествиях по экзотическим странам. Старайтесь не кушать пищу, которая вызывает у вас хоть малейшие сомнения.

Красота: для поддержания красоты вам необходимы прогулки на свежем воздухе. Будут благоприятны кислородные процедуры, воздушные ванны. Лучше всего их делать в августе.

Карьера: особых событий на работе ждать не стоит. Но и расслабляться рано. В это время вы можете подготовить прекрасную почву для ваших будущих побед. Наращивайте опыт, займитесь обучением и самообразованием. В августе на вас может обрушиться множество мелких дел. Здесь вам и пригодятся ваши новые знания и умения.

Любовь: самое лучшее время для любви и совместного отдыха — июнь и первая половина июля. Ваши личные отношения будут очень гармоничными и полными взаимопонимания. У одиноких Рыб будет возможность наладить личную жизнь. А в августе вам следует сосредоточиться на работе. Любовь придаст вам для этого дополнительных сил.

Дети: общение с детьми будет доставлять летом вам истинное удовольствие. Конфликтных и сложных ситуаций будет по минимуму. Главное — не забывайте об остальных сферах своей жизни. Предоставьте своим детям больше свободы и инициативы.

Здоровье: летом могут обостриться хронические заболевания. Старайтесь не уезжать далеко от дома, проводите больше времени с семьей и близкими людьми. Укрепить здоровье помогут регулярные, не слишком динамичные тренировки: йога, пилатес, растяжка. Особенно хорошо, если вы займетесь ими на природе.

Красота: поднимут тонус и уберут следы усталости грязевые ванны, обертывания и маски с морскими водорослями, а также все виды водных процедур и ароматические масла.